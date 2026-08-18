Njegova glavna misija bit će revitalizirati reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi
Francuz Patrick Vieira sjeda na klupu afričke reprezentacije
Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira imenovan je izbornikom Senegala, naslijedivši sunarodnjaka Papea Thiawa, koji je otpušten nakon Svjetskog prvenstva, objavio je u utorak Senegalski nogometni savez (FSF) .
Odluka o imenovanju 50-godišnjeg Vieire, inače rođenog u Senegalu, strateški je izbor koji označava novi korak u predanosti FSF-a uspostavljanju visokokvalificiranog trenerskog osoblja, u skladu sa sportskim ambicijama naše zemlje, objavio je savez.
Novi trener Lavova Terange igrao je kao vezni igrač za nekoliko europskih klubova, uključujući Cannes (1993. - studeni 1995.), AC Milan (1995. - 1996.), Arsenal (1996. - 2005.), Juventus (2005. - 2006.), Inter Milano (2006. - siječanj 2010.) i Manchester City (siječanj 2010. - srpanj 2011.).
S Francuskom je osvojio Svjetsko prvenstvo 1998. i Europsko prvenstvo 2000., prije nego što je izgubio u finalu Svjetskog prvenstva 2006. protiv Italije.Turnir 2002. obilježio je početni poraz protiv... Senegala (1-0).
Bez kluba od studenog 2025., njegova glavna misija bit će revitalizirati reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi koje je obilježilo rano ispadanje na domaćem terenu, u osmini finala protiv Belgije (3-2 nakon produžetaka). Šest mjeseci ranije, Senegal je osvojio Afrički kup nacija na terenu protiv domaćina Maroka u Rabatu (1-0 nakon produžetaka), ali kraj utakmice obilježili su incidenti, a Afrička nogometna konfederacija (CAF) naknadno je dodijelila pobjedu Maroku. Senegal se žalio na slučaj Sportskom arbitražnom sudu (CAS), koji još nije donio presudu.
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