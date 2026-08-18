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Francuz Patrick Vieira sjeda na klupu afričke reprezentacije

Piše HINA,
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Francuz Patrick Vieira sjeda na klupu afričke reprezentacije
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
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Njegova glavna misija bit će revitalizirati reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi

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Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira imenovan je izbornikom Senegala, naslijedivši sunarodnjaka Papea Thiawa, koji je otpušten nakon Svjetskog prvenstva, objavio je u utorak Senegalski nogometni savez (FSF) .

Odluka o imenovanju 50-godišnjeg Vieire, inače rođenog u Senegalu, strateški je izbor koji označava novi korak u predanosti FSF-a uspostavljanju visokokvalificiranog trenerskog osoblja, u skladu sa sportskim ambicijama naše zemlje, objavio je savez.

Novi trener Lavova Terange igrao je kao vezni igrač za nekoliko europskih klubova, uključujući Cannes (1993. - studeni 1995.), AC Milan (1995. - 1996.), Arsenal (1996. - 2005.), Juventus (2005. - 2006.), Inter Milano (2006. - siječanj 2010.) i Manchester City (siječanj 2010. - srpanj 2011.).

Željko Hladika/24sata
Foto: Željko Hladika/24sata; Privatni album

S Francuskom je osvojio Svjetsko prvenstvo 1998. i Europsko prvenstvo 2000., prije nego što je izgubio u finalu Svjetskog prvenstva 2006. protiv Italije.Turnir 2002. obilježio je početni poraz protiv... Senegala (1-0).

Bez kluba od studenog 2025., njegova glavna misija bit će revitalizirati reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi koje je obilježilo rano ispadanje na domaćem terenu, u osmini finala protiv Belgije (3-2 nakon produžetaka). Šest mjeseci ranije, Senegal je osvojio Afrički kup nacija na terenu protiv domaćina Maroka u Rabatu (1-0 nakon produžetaka), ali kraj utakmice obilježili su incidenti, a Afrička nogometna konfederacija (CAF) naknadno je dodijelila pobjedu Maroku. Senegal se žalio na slučaj Sportskom arbitražnom sudu (CAS), koji još nije donio presudu.

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