Francuz rastura s Ivaniševićem! Izborio polufinale u Miamiju

Arina Sabaljenka izborila je polufinale turnira u Miamiju gdje će igrati protiv Jelene Ribakine. Arthur Fils kojeg odnedavno vodi Goran Ivanišević mjesto u polufinalu izborio je nakon pobjede protiv Tommyja Paula

 Dvije trenutačno najbolje tenisačice svijeta, Arina Sabaljenka i Jelena Ribakina sastat će se u polufinalu WTA 1000 turnira u Miamiju, a bit će to njihov već treći ovogodišnji dvoboj. Nakon što je Ribakina u četvrtfinalu preokretom sa 2-6, 6-3, 6-4 nadigrala Jessicu Pegulu, Sabaljenka je u svom četvrtfinalnom susretu bila uvjerljiva sa 6-4, 6-4 protiv Hailey Baptiste.

Sabaljenka i Ribakina sastale su se ove godine već u dva velika finala, krajem siječnja je u završnom dvoboju Australian Opena slavila Ribakina, dok je prije 12 dana u finalu WTA 1000 turnira u Indian Wellsu pobijedila Sabalenka koja je u tom dvoboju spasila i meč-loptu suparnice.

Nakon trijumfa u Indian Wellsu, Sabaljenka je u lovu na takozvani "sunshine double", odnosno spajanje naslova na dva američka WTA 1000 turnira, a usto u Miamiju i brani naslov pobjednice, dok će se Ribakina pokušati plasirati u svoj treći finale u Miamiju, nakon 2023. i 2024. godine kada je gubila od Petre Kvitove i Danielle Collins.

Još ranije su se u polufinale plasirale Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova.

Prvi polufinalni par na ATP "masters 1000" turniru u Miamiju čine Čeh Jiri Lehečka i Francuz Arthur Fils. Lehečka je u četvrtfinalu svladao najveće iznenađenje turnira, Španjolca Martina Landalucea, do ovog turnira 151. igrača svijeta, sa 7-6 (1), 7-5, dok je Fils, kojega odnedavno vodi Goran Ivanišević, nakon dva sata i 47 minuta igre pobijedio Amerikanca Tommyja Paula sa 6-7 (3), 7-6 (4), 7-6 (6). Bio je to dvoboj u kojem niti jedan igrač nije izgubio gem na svoj početni udarac, a u "tie-breaku" trećeg seta Fils je spasio četiri vezane meč-lopte Paula te od 2-6 sa šest uzastopnih osvojenih poena stigao do trijumfa 8-6.

U preostala dva četvrtfinala u četvrtak će igrati Amerikanac Frances Tiafoe i Talijan Jannik Sinner te Nijemac Alexander Zverev i Argentinac Francisco Cerundolo.

