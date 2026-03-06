Koga ljubi najbolja tenisačica? Prebolio tešku bolest i stvorio nevjerojatno carstvo od 'sitniša'

Ime Georgiosa Frangulisa (38) postalo je poznato široj javnosti kada je potvrđena njegova veza s jednom od najboljih tenisačica svijeta, Arinom Sabalenkom. Ipak, ovaj brazilski poduzetnik grčkih korijena mnogo je više od partnera slavne sportašice. Uspješni je osnivač globalnog brenda zdrave hrane Oakberry, strastveni vozač utrka i čovjek koji je uspio prebroditi tešku bolest u najizazovnijem trenutku svog života.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Rođen u São Paulu 1988. godine u obitelji grčkih imigranata iz Soluna, Georgios Frangulis od malih je nogu osjećao snažnu povezanost sa svojim korijenima, ističući da se osjeća "sto posto Grkom". Iako je 2014. diplomirao pravo na prestižnom sveučilištu FAAP, nikada nije ni pokušao položiti pravosudni ispit.

​- Oduvijek sam znao da neću biti odvjetnik. Pravo sam vidio kao nešto što mi može pomoći u bilo kojem području. Ono što sam zaista želio bilo je postati poduzetnik - priznao je.

Nakon selidbe u Sjedinjene Američke Države, inspiriran kulturom zdrave prehrane, odlučio je uložiti zadnjih 30.000 eura u ideju koja će mu promijeniti život. U prosincu 2016. otvorio je prvu poslovnicu Oakberryja, brenda specijaliziranog za açaí zdjelice. Zahvaljujući franšiznom modelu, posao je eksplodirao. Danas Oakberry ima više od 700 trgovina u preko 40 zemalja svijeta, a Frangulisovo bogatstvo procjenjuje se na iznos između 75 i 100 milijuna dolara.

Upravo dok je gradio temelje svog poslovnog carstva, Frangulis se suočio s najvećim životnim izazovom. U kolovozu 2016., samo dva mjeseca prije vjenčanja s tadašnjom partnericom Isabellom Armentano i četiri mjeseca prije otvaranja prve trgovine, dijagnosticiran mu je rak štitnjače.

​- Nikome nisam rekao, ali tada sam saznao da imam čvor od četiri centimetra koji je trebalo hitno operirati. Oženio sam se 1. listopada, operiran sam 16. listopada, a prvu trgovinu uspio sam otvoriti 6. prosinca, jer me pogodila neka vrsta božanske zrake kada mi je to najviše trebalo, a najmanje sam očekivao - otkrio je za Forbes Brazil.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Njegov privatni život ponovno je dospio u fokus javnosti početkom 2024. godine. Nakon što je Arina Sabalenka postala ambasadorica brenda Oakberry, između njih se rodila ljubav. Veza je započela u teškom razdoblju za tenisačicu, nedugo nakon tragične smrti njezinog bivšeg partnera Konstantina Kolcova. Frangulis joj je bio najveća podrška, što je i sama potvrdila, a njihova je ljubav kulminirala romantičnim zarukama trećeg ožujka 2026. godine. Zaprosio ju je uoči turnira u Indian Wellsu prstenom s dijamantom od preko dvanaest karata. Prije Sabalenke, bio je u braku s Isabellom Armentano, od koje se razveo nakon što je započeo vezu s tenisačicom.

Osim posla, njegova velika strast je automobilizam. Natjecao se u više od 120 utrka Porsche GT3 Cup Challengea. Upravljanje bolidom za njega je, kako kaže, jedan od rijetkih trenutaka kada "ništa drugo nije važno". Ipak, priznaje da mu je navijanje za Arinu s tribina jedna od najstresnijih situacija koje je doživio.

​- Najteže je biti u loži. Nikad ništa ne govorim tijekom mečeva, trudim se ne pokazivati previše emocija jer Arina sve primjećuje. Samo plješćem najglasnije što mogu kako bi osjetila podršku - rekao je.

Svoju ljubav prema sportu pokazao je i kao investitor, pridruživši se grupi ulagača, među kojima je i Novak Đoković, u preuzimanju francuskog nogometnog kluba Le Mans.