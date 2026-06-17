Francuzi bijesni nakon pobjede: 'Strašno, ne znam možemo li to uopće nazvati terenom!

Francuska nogometna reprezentacija pobijedila je Senegal s 3-1, no nakon susreta francuski igrači žalili su se na travnjak.

- Ne znam možemo li to uopće nazvati terenom! To je prilično tvrda i kruta površina. Proteklih dana trenirali smo po jako vrućem vremenu, ali u East Rutherfordu je puno prozračnije, što omogućava bolju fizičku izvedbu. Što se terena tiče, nadam se da će nas u idućim utakmicama dočekati bolji - rekao je Adrien Rabiot, francuski veznjak.

Sličnog je stav i izbornik Didier Deschamps.

- Drukčije je, moramo se naviknuti. Činjenica je da se ispod trave nalazi betonska ploča, zato su vlasi vrlo kratke. Lopta odskače drukčije, a teren se mijenja ovisno o tome kako ga se zalijeva - rekao je Deschamps.

Inače, na MetLife stadionu igrat će se finale Svjetskog prvenstva.