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Francuzi bijesni nakon pobjede: 'Strašno, ne znam možemo li to uopće nazvati terenom!

Piše Ivan Tomašković,
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Francuzi bijesni nakon pobjede: 'Strašno, ne znam možemo li to uopće nazvati terenom!
Foto: Mike Segar

Lopta odskače drukčije, a teren se mijenja ovisno o tome kako ga se zalijeva - rekao je izbronik Deschamps.

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Francuska nogometna reprezentacija pobijedila je Senegal s 3-1, no nakon susreta francuski igrači žalili su se na travnjak. 

- Ne znam možemo li to uopće nazvati terenom! To je prilično tvrda i kruta površina. Proteklih dana trenirali smo po jako vrućem vremenu, ali u East Rutherfordu je puno prozračnije, što omogućava bolju fizičku izvedbu. Što se terena tiče, nadam se da će nas u idućim utakmicama dočekati bolji - rekao je Adrien Rabiot, francuski veznjak. 

Sličnog je stav i izbornik Didier Deschamps.

- Drukčije je, moramo se naviknuti. Činjenica je da se ispod trave nalazi betonska ploča, zato su vlasi vrlo kratke. Lopta odskače drukčije, a teren se mijenja ovisno o tome kako ga se zalijeva - rekao je Deschamps.

Inače, na MetLife stadionu igrat će se finale Svjetskog prvenstva.

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Foto: Pawel Kopczynski

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