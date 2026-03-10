Obavijesti

LEGENDA ZA SPAS OBRAZA

Francuzi pišu: Legendarni 'Vaha' se vraća! Evo koga će preuzeti

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: 1. HNL, 26. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nantes u očajničkoj borbi za opstanak vraća na klupu legendu Vahida Halilhodžića. Klub je na 17. mjestu Ligue 1 s trećom najgorom obranom i napadom i otpustit će Kantarija te dovesti nekadašnjeg napadača 'kanarinaca'

Francuski prvoligaš i osmerostruki prvak Nantes trenutačno se nalazi u rezultatskoj krizi. Klub iz francuske pokrajine Bretanje trenutačno je 17. sa 17 bodova u 25 odigranih utakmica. Nica je na 15., prvom sigurnom mjestu i bježi 'kanarincima' čak osam bodova. Uprava Nantesa odlučila je dati otkaz Marokancu Ahmedu Kantariju (40) te zaposliti ponovno legendarnog Vahida Halilhodžića (73), piše francuski L'Equipe.

Vaha za 24sata o Dinamovoj krizi: 'Nema panike. Ne možete naći pravog trenera preko noći' 00:58
Vaha za 24sata o Dinamovoj krizi: 'Nema panike. Ne možete naći pravog trenera preko noći' | Video: 24sata/Video

U 2026. godini klub sa zapada Francuske ima tek dvije pobjede i osam poraza. Tek četiri puta pobijedili su u Ligue 1, pet puta remizirali i 16 puta gubili u ovoj sezoni. Zabili su 22 i primili 42 gola; imaju treću najgoru obranu i treći najgori napad lige. Do kraja sezone ostalo je još devet kola, a borba za ostanak bit će grčevita.

Zagreb: Vahid Halihodži?, novi trener NK Dinamo, održao konferenciju za medije
Zagreb: Vahid Halihodži?, novi trener NK Dinamo, održao konferenciju za medije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bosanskohercegovački trener i popularno zvani 'Vaha' vodio je francuskog prvoligaša u sezoni 2018./19. te završio na 12. mjestu. U trenerskoj karijeri bio je kronološki na klupi Veleža, Beauvaisa, Raja Casablance, Lillea, Rennaisa, PSG-a, Trabzonspor, Al-Ittihad, Obalu Bjelokosti, Dinamo, Alžir, Japan i zadnje Maroko 2022. godine otkako je napustio klupu afričke države uoči SP-a. 

U Dinamu je proveo sezonu 2010./11. te osvojio HNL i Hrvatski kup. Na klupi 'modrih' vodio je 32 utakmice, pobijedio 24, gubio četiri i četiri puta odigrao neriješeno.

Zagreb: 1. HNL, 26. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek
Zagreb: 1. HNL, 26. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Igračka je legenda Nantesa za kojeg je nastupao od 1981. do 1986. te odigrao 192 utakmice i zabio 112 golova, a dva puta bio je i najbolji strijelac francuskog prvenstva. Nastupao je za Jugoslaviju i u 15 nastupa zabio osam golova. 

