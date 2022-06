Francuzi se oglasili: Ekološka aktivistica predana je policiji

Ekološka aktivistica prekinula je polufinalni dvoboj Roland Garrosa između Marina Čilića i Caspera Ruuda na 15-ak minuta utrčavši na Phillipe Chartier i vezavši se za mrežu.

Mlada Francuskinja nosila je majicu "Imamo još 1028 dana" kojom se osvrnula na UN-ov izvještaj o klimatskim promjenama.

- Ekološka aktivistica upala je na teren te se vezala za mrežu metalnom žicom i ljepilom. Mlada djevojka, francuske nacionalnosti, ušla je na tribine sa važećom kartom ranije tijekom dana. Na koncu je predana policiji - prokomentirao je slučaj Francuski teniski savez.

Zaštitari nisu instantno otrčali prema aktivistici, već su se raširili po terenu te potom laganim koracima došli do nje prije nego što su je odvezali. A tenisači? oni su otišli u svlačionicu, vratili se na teren nakon šest, sedam minuta. Zazivali smo preokret kakav je nekoć napravio Goran Ivanišević, no on se nije dogodio.

- Kada je riječ o ovakvoj vrsti protesta, što da kažem, gadno je možda i dobra riječ jer nisam baš znao kako na to reagirati.Bila je to malo zeznuta i teška situacija. Nikad mi se prije nije dogodilo. Tako da su nas izveli s terena na šest, sedam minuta i morao sam se malo pregrupirati i ponovno pokrenuti - rekao je Ruud nakon meča.

Inače, slične aktivističke poruke već smo mogli vidjeti u Ligi prvaka, kao i engleskom Premiershipu, no ovo također nije prvi put da je prekinut meč na Roland Garrosa. Tijekom finala 2009., navijač je utrčao na teren i pokušao Rogeru Federeru staviti kapu na golu, dok je 2013. tijekom meča Rafaela Nadala i Davida Ferrera maskirani navijač trčao po terenu sa zapaljenom bakljom.

