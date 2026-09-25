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REZULTATI LIGE NACIJA

Francuzi su slavili, ali Realova superzvijezda se ozlijedila. BiH i Poljska odigrali neriješeno...

Piše HINA,
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Francuzi su slavili, ali Realova superzvijezda se ozlijedila. BiH i Poljska odigrali neriješeno...
Foto: Murad Sezer
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Zidane je debitirao pobjedom na klupi 'trikolora'; Francuska je pobijedila Tursku 1-0 golom Mbappea, a Belgija je šokirala Italiju 2-0. BiH i Poljska odigrali su utakmicu bez golova

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Novi izbornik Zinedine Zidane i njegovi francuski reprezentativci otvorili su novu sezonu nogometne Lige nacija pobjedom u gostima kod Turske od 1-0. Belgija je u istoj skupini zasluženo pobijedila nemoćnu Italiju 2-0.

Bio je to dvoboj skupine 1 elitne Lige A te su do 54. minute obje reprezentacije propustile nekoliko vrlo dobrih prilika, a tada, početkom drugog dijela, Mbappe je iskoristio šeprtljave reakcije u turskoj obrani te je pogodio bliži kut za 1-0 Francuske. Samo četiri minute poslije napadač je napustio teren zbog ozljede.

Nations League - Group A - Turkey v France
Foto: Murad Sezer

Do kraja je Turska mogla izbjeći poraz, ali i Francuska uvjerljivije slaviti, no završilo je uz minimalnih 1-0. U 86. minuti isključen je turski vratar Cakir.

Belgija je u toj skupini zasluženo u Rimu bila bolja od Italije 2-0. Prvi pogodak je postigao Godts u 20. minuti kada se prošetao domaćom obranom i pogodio talijansku mrežu. U 69. minuti s 18 metara nemilosrdan je bio Lukebakio za konačnih 2-0. Roberto Mancini je prije pet godina kao izbornik osvojio naslov europskog prvaka s Italijom, ali sada ga očito čeka puno teži posao na ovoj dužnosti.

Nations League - Group A - Italy v Belgium
Foto: Ciro De Luca

Poljska i BiH su remizirali bez golova u prvom kolu skupine 4 Lige B. Raspucaniji su u Solni, u toj skupini, bili Švedska i Rumunjska, a domaćin je slavio s 2-1. Švedski su strijelci bili Isak u 20. i Gyoekeres u 43. minuti, dok je jedini gol za Rumunje dao Man u 29. minuti.

U skupini 2 Lige B Sjeverna Irska je u Tbilisiju iznenadila Gruziju i pobijedila 1-0 golom Shee Charlesa u 99. minuti. Domaćin je bio puno bolji tijekom utakmice, a nije iskoristio niti jedanaesterac u 65. kada je udarac Kvarachelije obranio gostujući vratar Pierce Charles. U toj je skupini Ukrajina u Budimpešti uz istih 1-0 svladala Mađarsku golom Sikana u 42. minuti.

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