Franjićev otac Ivica: Izbacio sam Dinamo iz Kupa s Dugim Selom

Dugo Selo je 1998. godine pobijedilo Dinamo 3-2 u Kupu nakon što je zagrebačka momčad vodila 2-0 na poluvremenu. Braniča je tada za domaću momčad igrao Ivica Franjić, tata današnjeg veznjaka Zagrepčana

<p>Ne bih volio sad da se kaže da je Bartol bio fenomenalan. Bio je dobar, ali može on još bolje. Da je <strong>Nikola Vlašić</strong> zabio gol, onda bi bio krivac, nasreću nije, govori nam <strong>Ivica Franjić </strong>otac veznjaka hrvatskog prvaka.</p><p>Da, Bartol je u Moskvi odigrao dobru utakmicu, bio je zadužen za najboljeg igrača Moskovljana. Vlašić je imao nekoliko prilika, jedan zicer, ali nije zabio. Nije bilo lako Bartolu, vjerojatno je bio jako iznenađen kad mu je trener <strong>Zoran Mamić</strong> rekao kako igra od prve minute, tako važnu europsku utakmicu, ali s 20-godišnjim veznjakom je Mamić na kraju pogodio.</p><p>- Čuli smo se prije utakmice i nakon utakmice. Uvijek je tako, dam mu poneki savjet - kaže nam Ivica Franjić u nastavlja:</p><p>- Vjerujte mi da će Bartol pokazivati još bolje partije. Ja mu uvijek ukažem na pogreške, a prije utakmice mu poručim kako treba vjerovati u sebe. Sretan sam što je to u Moskvi ispalo ovako.</p><p>I Bartolov otac je bivši nogometaš. Igrao je 1998. godine za Dugo Selo, koje u Kupu doma pobijedilo<strong> Dinamo</strong> 3-2.</p><p>- Mi smo porijeklom iz Livna, dinamovci, ali to mi je najdraža pobjeda u karijeri. Kako ne bi bila?! Gubili smo 2-0 na poluvremenu, sjećam se da smo se molili da nam ne zabiju još par golova, a onda smo u drugom poluvremenu napravili čudesni preokret - rekao je Ivica, koji je bio branič, u tom je susretu imao puno duela sa sjajnim <strong>Markom Vidukom.</strong></p><p>Dinamo je te 1998. godine predvođen <strong>Cicom Kranjčarom</strong> s klupe, prvi put u povijesti ušao u skupine Lige prvaka, ali je sezonu obilježila i blamaža u Dugom Selu. Butina, a zatim Vasilj na golu, Rukavina, Bišćan, Viduka, Jeličić, Tokić, Mikić, Šarić, Mario Cvitanović, Šokota. Igrali su “modri” u odličnom sastavu, ali su se nakon vodstva od 2-0 previše opustili i izgubili.</p><p>- Bila je to sjajna dobra momčad <strong>Dugog Sela, </strong>sve pravi igrači. Dinamo se malo opustio, a mi smo to iskoristili - kaže Franjić.</p><p>Njegov sin Bartol u završnici je utakmice završio i u obrani. Prije tri i pol tjedna je igrao za Dinamo II u porazu od Hrvatskog dragovoljca. Zatim je odradio dobru utakmicu za prvu momčad protiv <strong>Gorice</strong> u pobjedi 3-2 i bio je baš veliko Mamićevo iznenađenje za prvih 11 u Rusiji.</p><p>- Primijetio sam da neki dečki vole igrati igrice na PlayStationu za zabavu, ali ja to jednostavno ne radim. Meni je razbibriga čitanje knjiga. Volim čitati o nogometu i volim knjige o motivaciji. Završio sam Prometnu školu, ali guram nogomet - rekao je Bartol u veljači ove godine, kad je s juniorima Dinama izborio prolazak u osminu finala Lige prvaka.</p><p>On je bio kapetan te sjajne generacije<strong> zagrebačkog </strong>kluba.</p><p>- Mene fasciniraju ovi mladi. Brate, pa gdje oni rastu? Svi ovi juniori koji su tu s nama mogu biti pravi igrači, a onaj ‘mali’ Bartol Franjić stvarno može bit vrhunski igrač - to je izjavio Emir Dilaver, bivši branič hrvatskog prvaka, nakon jedne utakmice na pripremama u siječnju 2019. godine u Turskoj. Impresionirao ga je Bartol, a u Moskvi se vidjelo da se radi o velikom potencijalu. Uzor mu je <strong>Andrea Pirlo</strong>, sad je on trener Juventusa, a nekad je bio genijalan veznjak. Ako Bartol bude upola kao on, napravit će jako dobru i uspješnu karijeru.</p>