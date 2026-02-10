Švicarac Franjo von Allmen osvojio je dvije zlatne medalje do sada na Zimskim olimpijskim igrama. Skija fantastično, jedan je od najpopularnijih skijaša, a otkrio je ima li njegovo ime veze s Hrvatskom
Franjo napokon riješio dilemu i otkrio ima li veze s Hrvatskom!
Franjo von Allmen (24), švicarski skijaš, za sada je prvo ime Zimskih olimpijskih igara. Osvojio je dvije zlatne medalje u skijanju i to u spustu te u timskoj kombinaciji u paru s Tanguyem Nefom. Apsolutna je senzacija na Igrama, a pažnju je dobio i od hrvatskih navijača jer ima ime kao da je s ovog podneblja. Ipak, riješio je sve dileme.
Dobio je pitanje ima li kakve veze s Hrvatskom.
- Apsolutno ne. Ja sam u potpunosti Švicarac. Osjećam se kao da sanjam. Na svojim prvim Olimpijskim igrama osvojio sam dvije zlatne medalje. Nevjerojatno - rekao je Franjo za HRT.
Von Allmenov uspon bio je strelovit. Već 2022. na Svjetskom juniorskom prvenstvu osvojio je tri srebrne medalje, najavivši dolazak na veliku scenu. U njegovom rodnom selu lokalni mesar mu je u čast posvetio posebnu kobasicu nazvanu "Silberblitz-Wurscht" (Srebrna munja). U Svjetskom kupu debitirao je u ožujku 2023., a manje od godinu dana kasnije stigao je do prvog postolja. Njegov beskompromisni, "ludi" stil vožnje, kako ga opisuju kolege, donio mu je reputaciju jednog od najhrabrijih skijaša današnjice.
