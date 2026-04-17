Frank Lampard vratio klub u Premier ligu nakon 25 godina!

Coventry City se vraća u Premier ligu nakon 25 godina čekanja! Engleski drugoligaš osigurao je direktan plasman u viši rang odigravši 1-1 u gostima kod Blackburna u 43. kolu Championshipa.

Domaćin je poveo u 54. golom Morishite, a gol vrijedan promocije u viši rang zabio je Thomas i osigurao momčadi Franka Lamparda minimalno drugu poziciju na kraju sezone u Championshipu.

Coventry je vodeća momčad drugog ranga engleskog nogometa s 86 bodova, 11 više od drugoplasiranog Ipswicha, uz dvije odigrane utakmice više. Direktno u Premier ligu idu dva prvoplasirana iz Championshipa (što je Coventry osigurao), dok će momčadi od 3. do 6. mjesta razigravati za jedno preostalo mjesto.

Najveći uspjeh Coventryja je osvajanje FA kupa 1987. a posljednji put je u Premier ligi igrao 2001. godine.