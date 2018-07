Franko Škugor ponovio uspjeh: Ušao u polufinale Wimbledona

Hrvatski tenisač Franko Škugor drugu godinu zaredom izborio je nastup u polufinalu muških parova na najvećem svjetskom turniru Wimbledonu, on i Britanac Dominic Inglot su u četvrtfinalu svladali Nizozemca Robina Haasea i Šveđanina Roberta Lindstedta sa 6-3, 6-7 (2), 7-6 (1), 6-4.

