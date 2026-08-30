VIDEO Itauma se oglasio nakon poraza: 'Čestitam Filipu. Nije jednostavno bila moja večer'

Moses Itauma (21) se oglasio po prvi puta nakon što je Filip Hrgović senzacionalno uzeo naslov prvaka, a Britanac je ostao bez prilike da postane jedan od najmlađih svjetskih prvaka teške kategorije.

Bila je to teška borba u londonskoj O2 Areni, Itauma je bolje krenuo u borbu, ali ga je Hrgović u devetoj rundi nakon prekida dobio i slavio trijumf.

Itauma je nakon meča morao napustiti ring na nosilima, a zbog njegova stanja nije odmah stao pred novinare. Dan poslije ipak se javio putem društvenih mreža.

- Jučer jednostavno nije bila moja večer. Pokušali smo napraviti nešto veliko, ali nedostajalo nam je malo protiv iskusnijeg čovjeka. Želim čestitati Filipu Hrgoviću na pobjedi. Iako nisam ostvario rezultat koji sam želio, vjerujem da sam stekao iskustvo koje ću prenijeti u svoje buduće borbe - rekao je u videu.

Nije propustio priliku da se zahvali navijačima koji su došli u London gledati meč.

- Želim zahvaliti navijačima u dvorani i izvan nje. Učinili ste ovu večer još posebnijom i uzbudljivijom nego što sam očekivao. Bila je to jebeno dobra borba - zaključio je.

