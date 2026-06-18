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U 36. UTAKMICI

Frapantan podatak: Modriću se ovo dogodilo prvi put u karijeri

Piše Josip Tolić,
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Frapantan podatak: Modriću se ovo dogodilo prvi put u karijeri
Foto: Hannah McKay

Šok u Dallasu! Hrvatska pala od Engleske 4-2, a Modrić skrivio prvi penal u čak 716 utakmica i prvi put tako rano izašao s velikog turnira

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Hrvatska je pred 70.389 gledatelja na stadionu AT&T u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 i slabo otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu u Americi. A počelo je ranim penalom za Engleze koji je skrivio Luka Modrić (40), i to prvim koji je skrivio u zadnjih 716 utakmica!

A prvi se put na velikim natjecanjima dogodilo da je Luka izašao tako rano iz igre, već u 58. minuti, jer se nije mogao nositi s ritmom utakmice. Bila mu je to 36. utakmica na svjetskim i europskim prvenstvima za 3Hrvatsku, uz tri koje je odgledao s klupe, i nikad ga izbornik nije tako rano zamijenio.

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