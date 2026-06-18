Frapantan podatak: Modriću se ovo dogodilo prvi put u karijeri

Hrvatska je pred 70.389 gledatelja na stadionu AT&T u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 i slabo otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu u Americi. A počelo je ranim penalom za Engleze koji je skrivio Luka Modrić (40), i to prvim koji je skrivio u zadnjih 716 utakmica!

😬 | There's always time for a first...



There are 716 matches involving Luka Modrić in our database, and #ENGCRO is the first of those 716 in which he committed a penalty. 😳



A costly error by the Croatia captain, as Harry Kane scored his 9th career #FIFAWorldCup goal ⚽️ pic.twitter.com/jju89ooRy7 — Sofascore Football (@Sofascore) June 17, 2026

A prvi se put na velikim natjecanjima dogodilo da je Luka izašao tako rano iz igre, već u 58. minuti, jer se nije mogao nositi s ritmom utakmice. Bila mu je to 36. utakmica na svjetskim i europskim prvenstvima za 3Hrvatsku, uz tri koje je odgledao s klupe, i nikad ga izbornik nije tako rano zamijenio.