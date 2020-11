'Freak show' u Rusiji: Seksi borkinja isprebijala muškarca

Atraktivna Darina Mazdjuk i youtuber Grigorij Čistjakov odradili su borbu pod znakom ruske borilačke priredbe 'Our Business'. Profi borkinja u kavez je ušla sa 63 kilograma, on je imao čak 240

<p>Legendarni japanski <strong>Pride </strong>bio je meka i začetnik modernih 'freak show' priredbi. Nesvakidašnji okršaji kolosalnih divova malenim Japancima bili su kao božanski. I sve to uz ekstravagantnu najavu mitske 'ring lady' čiji glas dobro pamtimo i dan-danas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Denis (20) smršavio 50 kilograma</strong></p><p>Japanci su voljeli taj šarmantni štih nadnaravnog, uživali u borbama ljudi koji su zajedno znali težiti skoro 400 kilograma. Iako je dobar broj puta s borilačke strane takav okršaj bio negledljiv, onaj entertainment dio ostavio je trag u povijesti.</p><p>Danas toga više-manje nema. Sve ozbiljne borilačke organizacije imaju gornju granicu kilaže u teškoj kategoriji pa se ne događa da u borilište uđe gorostas od 170 i kusur kilograma. Najbliže zaboravljenim vremenima je kada preko puta Gabi Garcije stane prosječna, već u veteranskim godinama, omalena borkinja pa dobije batina u naočigled neravnopravnom dvoboju.</p><p>Iako, postoji organizacija pod nazivom "Fight Circus", koja operira u Njemačkoj. Spaja raznorazne morbidne karaktere i ličnosti, a više o tome zna doktor Google. Kog zanima, taj i pronađe.</p><p>Ipak, Rusi, koji su prije koju godinu uveli nesvakidašnje viteške borbe (M-1 Global), sada su otišli korak dalje pa prvi put uparili profesionalnu MMA borkinju s muškarcem.</p><p>Atraktivna <strong>Darina Mazdjuk i youtuber Grigorij Čistjakov</strong> odradili su borbu pod znakom ruske borilačke priredbe 'Our Business'. Profi borkinja u kavez je ušla sa 63 kilograma, dok je njezin protivnik, amater bez borilačkog pedigrea, težio 240 kilograma.</p><p>Vjerojatno bi koeficijent na Darinu bio 1,50 da su kladionice imale meč u ponudi jer pokazala je da tjelesna veličina, kao i mnogo puta do sada, nije presudan faktor borilačkih sportova. Jedina bitna razlika je što je žena, a preko puta nje stajao je muškarac.</p><p>- Počet ću više trenirati i živjeti manje-više zdravo. Bloger Nasja Tuki-Tuk bit će mi trener. Udarila me i pao sam iako je mala. Zahvatio sam je i probao srušiti, ali ona nije pala i nisam znao što napraviti - rekao je Čistjakov.</p><p>Dobio je fine batine. Prosudite sami u videu od 1:19:57.</p>