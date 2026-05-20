Freiburg - Aston Villa: Evo gdje gledati Matanovića u finalu EL

U finalu Europske lige na stadionu Beşiktaş Park u Istanbulu će snage odmjeriti Freiburg, debitant u europskim finalima, i Aston Villa, klub koji traži prvi europski trofej nakon osvajanja Kupa prvaka 1982. godine. Za njemačku momčad ovo je prilika za prvi veliki trofej u klupskoj povijesti, a za Engleze prekid 30-godišnjeg razdoblja bez osvojenog trofeja. Utakmica počinje u 21 sat uz prijenos na Areni Sport 1.

Aston Villu vodi Unai Emery, jedan od najuspješnijih trenera u povijesti ovog natjecanja. Španjolcu je ovo rekordno šesto finale Europske lige i traži svoj peti trofej. Njegov dolazak u Birmingham donio je klubu zapažene rezultate, uključujući i plasman u Ligu prvaka. S druge strane, Freiburg predvodi Julian Schuster, 40-godišnji debitant koji je ove sezone naslijedio Christiana Streicha. Schuster, bivši kapetan kluba, u svojoj prvoj trenerskoj sezoni ostvario je povijesni uspjeh plasmanom u finale.

Obje momčadi su do finala stigle igrajući napadački nogomet, što potvrđuje i činjenica da su dvije najefikasnije ekipe u natjecanju. Freiburg je nakon prolaska grupne faze u nokaut-dvobojima redom eliminirao Genk, Celtu i Bragu. Jedan od njihovih ključnih igrača je kapetan Vincenzo Grifo, talijanski reprezentativac koji s pet golova i četiri asistencije ima najviše izravnih doprinosa golovima u cijelom natjecanju. Uz njega se ističu golman Noah Atubolu te naravno hrvatski napadač Igor Matanović koji je ove sezone zabio 15 golova uz tri u Europskoj ligi.

Aston Villa je, pak, nakon drugog mjesta u skupini izbacila Lille, Bolognu i Nottingham Forest. Napad predvodi Ollie Watkins, strijelac pet golova u nokaut-fazi, dok igru u veznom redu vode kapetan John McGinn i Morgan Rogers. Na golu je svjetski prvak Emiliano Martínez.

Osim borbe za trofej, ovo je susret klubova različitih povijesti. Villa je europski prvak iz 1982. i od tada čeka na novi kontinentalni trofej. Kapetan McGinn ističe kako momčad želi prekinuti status "onih koji su skoro uspjeli" i upisati se u povijest Ville kao legende. Freiburgu je ulazak u finale najveći uspjeh u 122 godine postojanja. Nakon poraza na penale od RB Leipziga u finalu njemačkog kupa 2022. ovo im je nova prilika za osvajanje prvog velikog trofeja. Ovo će biti prvi međusobni dvoboj, a statistika nije na strani Nijemaca, koji su slavili samo jednom u četiri susreta s Englezima i primili su pet golova od West Hama prošle sezone.

*Uz korištenje AI-a