Frigan: Jakirović me zove u Hull City? Zašto ne, prijelazni rok je otvoren još mjesec dana...

Matija Frigan (22) odradio je odličnu prvu sezonu u belgijskom Westerlou i u 41 utakmici zabio 14 golova, uz četiri asistencije. Počelo se špekulirati o tome da ga trener Sergej Jakirović želi dovesti u Hull City, a Frigan ne odbacuje takvu mogućnost.

- Prijelazni rok je otvoren još mjesec dana, puno toga se može dogoditi u tom vremenu. Redovito sam u kontaktu sa svojim agentom, ali iskreno, ti razgovori o transferu mene okupiraju previše. Dok sam ovdje, dat ću 100 posto za Westerlo. No, ako stigne zanimljiva ponuda, zašto ne bih otišao? Isto tako, ako na kraju ostanem u Westerlou, uvjeren sam da se i ovdje mogu nastaviti razvijati - započeo je u intervjuu za Gazet van Antwerpen.

- Više volim igrati na najvišoj mogućoj razini, no prelazak u Hull definitivno je opcija. To se već i moglo ostvariti, ali trenutno taj klub ima zabranu transfera. Svakako, Jakirovićeva prisutnost u klubu mi igra veliku ulogu, uvijek sam imao dobar odnos s njim i znam kako radi te što želi. Pod njegovim vodstvom u Rijeci bio sam najbolja verzija sebe, a to je igrač kakav bih volio ponovno postati. Što ako se zabrana transfera ukine? Vidjet ćemo što će se tada dogoditi. Trenutno sam potpuno usredotočen na Westerlo.

Frigana su u Belgiji napustila dvojica Hrvata - Franjo Ivanović otišao je iz USG-a u Benficu, dok je Luka Vušković pojačao Tottenham.

- On je već godinama jedan od mojih najboljih prijatelja, poznajemo se još od U14 reprezentacije. U Belgiji smo se nalazili na kavi nekoliko puta tjedno. Jako sam sretan zbog njega, on mi je pravi primjer i apsolutno zaslužuje ovaj transfer - rekao je o Ivanoviću pa se prebacio na Vuškovića.

- Što se tiče Vuškoća, razgovarao sam s njim prije nekoliko dana i pogledao sam nekoliko njegovih utakmica. Igra jako dobro i prima puno pozitivnih komentara - kazao je hrvatski napadač.

Podsjetimo, Frigan je dijete Rijeke za čiju je seniorsku momčad nastupio 32 puta i zabio 15 golova, uz tri asistencije. Prošlog je ljeta prešao u Westerlo za 5,5 milijuna eura, a sam ne isključuje novi transfer ovog ljeta.