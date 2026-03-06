Obavijesti

NAKON NOVOG PORAZA

Frka na Drosini: Navijači upali na pressicu trenera Istre 1961!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Frka na Drosini: Navijači upali na pressicu trenera Istre 1961!
3
Pula: Konferencija za medije uoči utakmice između Vukovara 1991 i Istre 1961 | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Puljani su prije Osijeka izgubili i od Slavena (1-0), Gorice (0-2), Dinama (4-0) i Vukovara (3-2), a posljednju pobjedu ostvarili su 25. siječnja u gostima kod Hajduka (1-2)

Admiral

Nogometaši Istre 1961 u nizu su od pet poraza u HNL-u, a trener Oriol Riera našao se pod kritikama. Nakon Osijeka je na press konferenciji počeo dijeliti svoja razmišljanja, a onda se dogodilo neočekivano. 

Naime, treneru Istre upali su navijači na press konferenciju i izvrijeđali ga, prenosi Glas Istre

- Bila je to teška utakmica, slična onoj u Koprivnici. U prvom poluvremenu bili smo bolji, stvarali prilike i djelovali konkretnije, dok u nastavku nismo imali istu energiju i bili smo slabiji. Ipak, suparniku smo dopustili manje šansi nego ranije, a sami smo posebno u prvom dijelu stvorili više prilika - rekao je Riera nakon utakmice i dodao:

Pula: NK Osijek slavio na Drosini s 0:1
Foto: Sasa Miljevic

- Teško je preko noći promijeniti dinamiku, ali moramo nastaviti raditi i napredovati. Što se ostavke tiče, ne opterećujem se stvarima na koje ne mogu utjecati. Prije tri mjeseca bio sam najbolji trener, a sada više nisam, to je nogomet.Nije sve samo u rezultatu. Sada vidim da radimo bolje stvari nego prije, ali rezultati zasad izostaju. Vjerujem da će se uz ovakav rad sve posložiti, a to sam rekao i igračima. 

Pula: NK Osijek slavio na Drosini s 0:1
Foto: Sasa Miljevic

Puljani su prije Osijeka izgubili i od Slavena (1-0), Gorice (0-2), Dinama (4-0) i Vukovara (3-2), a posljednju pobjedu ostvarili su 25. siječnja u gostima kod Hajduka (1-2). 

