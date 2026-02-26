Obavijesti

HEROJ RIJEKE

Fruk: Dogovor je bio da uđemo hrabrije i onda nas je nagradilo

Piše Jakov Drobnjak,
Fruk: Dogovor je bio da uđemo hrabrije i onda nas je nagradilo
Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zvuči nestvarno, ali tu smo. Zasluženo smo prošli. Povijesna večer za nas, klub i Hrvatsku, sretni so i idemo dalje. Ušli smo nervozni, primili gol i to nas je malo poremetilo, dodao je Zlomislić

Rijeka je odigrala fenomenalnu utakmicu i s 3-1 (4-1 ukupno) pobijedila ciparsku Omoniju. Prvo poluvrijeme bilo je teško, Rijeka je primila, a onda fantazija u nastavku. Dva gola Tonija Fruka, jedan Adu-Adjeija i sjajni Zlomislić. Zaslužena pobjeda Rijeke, a pred kamerama Arena Sporta izjave su dali Toni Fruk i Martin Zlomislić

Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
22
Foto: Josip Tolić/24sata

- Iznimno teška utakmica, pogotovo prvi dio, očekivali smo da su jaki u tranzicijama. Nismo uspijevali to braniti i gol nas je prelomio. Nismo očekivali, mislili smo da ćemo kontrolirati cijeli susret. Kod njih smo vidjeli da smo bolji. Bili smo puni samopouzdanja i na kraju je drugi dio to pokazao - rekao je Fruk pa dodao:

- Kad smo primili, izgubili smo sigurnost i nismo htjeli srljati. Dogovorili smo se da moramo izaći hrabrije, da moramo preuzeti odgovornost mi prema naprijed i krenuti ofenzivnije i nagradilo nas je s tri gola. Raków ili Strasbourg? Bolje Francuska.

I kapetan Zlomislić je bio sretan.

- Zvuči nestvarno, ali tu smo. Zasluženo smo prošli. Povijesna večer za nas, klub i Hrvatsku, sretni so i idemo dalje. Ušli smo nervozni, primili gol i to nas je malo poremetilo. Ipak, pokazali smo da smo momčad, nismo se prepali što je 1-1 ukupno i okrenuli susret. Odigrali drugo fantastično poluvrijeme. Želje za dalje? Pa nema ih. Obje dobre ekipe bit će teško ali sve je moguće u nogometu.

