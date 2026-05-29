Fruk govorio o transferu pa ispalio: Sljedeće sezone uzimam Pandura za ekipu u Fantasyju

Piše Hrvoje Tironi, Domagoj Vugrinović,
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Premiership prvenstveno pratim zato što igram Fantasy s prijateljima pa zbog toga gledam svaku utakmicu. Vjerujem da je to fizički najteža liga za igrati, rekao je veznjak Rijeke

Hrvatska reprezentacija već je u velikom jeku priprema za Svjetsko prvenstvo. Većina reprezentativaca okupila se na Rujevici, gdje pod budnim okom izbornika Zlatka Dalića bruse formu za veliko natjecanje. Na konferenciji za medije danas su bila dvojica novijih igrača s kraćim stažom među vatrenima, Toni Fruk i Ivor Pandur. Igrač Rijeke nakon ove sezone trebao bi napraviti transfer.

Kako je sam naglasio, to je u interesu njega, ali i kluba. Uvijek je favorizirao Premiership, koji i sam najviše prati, ali ipak shvaća da bi mu odlazak ondje bio riskantan potez s obzirom na fizičku zahtjevnost lige.

- Premiership prvenstveno pratim zato što igram Fantasy s prijateljima pa zbog toga gledam svaku utakmicu. Vjerujem da je to fizički najteža liga za igrati. Možda ne bi bilo pametno odmah ići tamo, ali jednog dana volio bih se okušati.

Kako je već bila riječ o najpopularnijoj nogometnoj igri, koju u svijetu igra nekoliko milijuna igrača, upitali smo Fruka hoće li sljedeće godine na FPL-u uzeti suigrača Pandura koji ju je nedavno izborio kroz doigravanje s Hullom.

- Ja ću ga sigurno uzeti, mogu biti u kontaktu s njim za informacije - rekao je kroz šalu.

