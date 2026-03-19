Fruk: Lošija momčad je prošla!

Toni Fruk zabio je gol najboljoj momčadi ligaške faze Konferencijske lige, Rijeka je bila blizu totalne senzacije jer je, nakon vodstva 1-0, pritiskala i tražila drugi gol, ali ga je potom primila i ispala u osmini finala Konferencijske lige.

- Ne znam bih li se tješio nakon svega ili ne. Možda nisam objektivan, ali lošija momčad prošla je dalje u dvije utakmice. Kad stavimo na papir njihove i naše uvjete. Više smo pokazali, pogotovo u uzvratu. Bili smo jako blizu drugog gola, nije nas nagradilo. Žalimo za tim, razočarani smo jer smo zaslužili prolazak - rekao je Fruk za Arenasport.

- Kad smo zabili, normalno je da se povučeš. Oni su isto kvalitetna momčad i preuzeli su kontrolu. Izdržali smo njihove napade, i u prvoj utakmici i sad, bila su i zaleđa, Zloma je i branio. Ali normalno je da će imati šanse. Šteta što nismo iskoristili svoje šanse nakon prvog gola, i ovo Zloma, da je bio samo pola metra brži, možda bi ga zabio - nastavio je.

Sumirao je sjajnu europsku sezonu:

- Čestitke Rijeci, ovo je jako velika stvar za klub i hrvatski nogomet. Šteta što nas nije nagradilo, u ove dvije utakmice pokazali smo možda najviše u Konferencijskoj ligi. Ali glavu gore, čekaju nas prvenstvo i Kup i imamo što tamo još napraviti.

Tiago Dantas je dodao:

- Bili smo blizu, ali nije bilo dovoljno. Tužni smo i frustrirani, tako je to. Imamo u nedjelju utakmicu koju moramo odraditi i onda se odmoriti na reprezentativnoj stanci. Odradili smo veliki put od Ludogoreca u srpnju. Pobijedili su ukupnim rezultatom i prolaze dalje, nevjerojatna su momčad, ali i mi smo odigrali dobro. Bilo je to 50-50, bili su bolji u završnoj trećini, čestitam im.