RAZOČARANI STRIJELAC

Fruk: Lošija momčad je prošla!

Piše Josip Tolić,
Foto: Christian Hartmann

Rijeka bila na pragu senzacije! Fruk zabio, ali nisu prošli dalje. Razočaranje i frustracija nakon poraza u Konferencijskoj ligi. Čeka ih prvenstvo i Kup

Admiral

Toni Fruk zabio je gol najboljoj momčadi ligaške faze Konferencijske lige, Rijeka je bila blizu totalne senzacije jer je, nakon vodstva 1-0, pritiskala i tražila drugi gol, ali ga je potom primila i ispala u osmini finala Konferencijske lige.

- Ne znam bih li se tješio nakon svega ili ne. Možda nisam objektivan, ali lošija momčad prošla je dalje u dvije utakmice. Kad stavimo na papir njihove i naše uvjete. Više smo pokazali, pogotovo u uzvratu. Bili smo jako blizu drugog gola, nije nas nagradilo. Žalimo za tim, razočarani smo jer smo zaslužili prolazak - rekao je Fruk za Arenasport.

- Kad smo zabili, normalno je da se povučeš. Oni su isto kvalitetna momčad i preuzeli su kontrolu. Izdržali smo njihove napade, i u prvoj utakmici i sad, bila su i zaleđa, Zloma je i branio. Ali normalno je da će imati šanse. Šteta što nismo iskoristili svoje šanse nakon prvog gola, i ovo Zloma, da je bio samo pola metra brži, možda bi ga zabio - nastavio je.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - RC Strasbourg v Rijeka
Sumirao je sjajnu europsku sezonu:

- Čestitke Rijeci, ovo je jako velika stvar za klub i hrvatski nogomet. Šteta što nas nije nagradilo, u ove dvije utakmice pokazali smo možda najviše u Konferencijskoj ligi. Ali glavu gore, čekaju nas prvenstvo i Kup i imamo što tamo još napraviti.

Tiago Dantas je dodao:

- Bili smo blizu, ali nije bilo dovoljno. Tužni smo i frustrirani, tako je to. Imamo u nedjelju utakmicu koju moramo odraditi i onda se odmoriti na reprezentativnoj stanci. Odradili smo veliki put od Ludogoreca u srpnju. Pobijedili su ukupnim rezultatom i prolaze dalje, nevjerojatna su momčad, ali i mi smo odigrali dobro. Bilo je to 50-50, bili su bolji u završnoj trećini, čestitam im.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj

Šteta! Fruk je doveo Rijeku u vodstvo u 21. minuti, a imali su gosti još nekoliko dobrih situacija za povesti 0-2. Ipak, gol Barca u 71. minuti presudio je ovaj dvoboj. U četvrtfinalu Strasbourg ide na Mainz
Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'
PO NOVI PODVIG

Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'

Rijeka vjeruje u čudo protiv Strasbourga! Sjećanje na Stuttgart inspirira: "Ne igraju imena već momčad, a mi smo tada imali sjajnu momčad koju je odlično posložio sjajni trener Matjaž Kek"

