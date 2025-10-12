Fruk novinaru: Brat mi je jedino rekao da u Pragu niste pili sok! Pašalić: Toni mi je dužan piće

Hrvatska je dominantno apsolvirala Gibraltar 3-0 u šestom kolu skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i stigla na koračić do plasmana na Mundijal. 'Vatrene' su do pobjede nosili Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić, sva trojica zabila su prvijence u dresu hrvatske reprezentacije!

Hrvatskoj sada treba svega jedan bod u preostale dvije utakmice. Već protiv Farskih Otoka u Rijeci može potvrditi izravan plasman na SP, a ako to kojim čudom ne učini - bod će biti dovoljan i na gostovanju u Crnoj Gori.

Zlatko Dalić pružio je šansu pričuvama i promijenio kompletnih prvih 11 u odnosu na Češku. Oni su mu vratili sjajnom predstavom, čega je svjestan bio i Toni Fruk.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Možemo reći da idemo na Svjetsko prvenstvo, sretni smo, jednim dijelom slavimo. Matematički postoje minimalne šanse, ali mi vjerujemo u sebe. Drago mi je da smo pred našim navijačima osigurali Svjetsko prvenstvo - rekao je strijelac prvog gola za NovuTV i dodao:

- Dosta pomlađena ekipa je bila u prvom poluvremenu, tražili smo se, to su mladi dečki željni dokazivanja. Išlo nam je dobro, nismo ih brzo uspjeli otvoriti, ali na kraju zaslužena pobjeda.

Prvijenac?

- Uz Farske Otoke jako emotivna večer za mene i pamtit ću ju cijeli život. Dosta ljudi mi je govorilo da je vrijeme za prvijenac, evo nitko sretniji od mene.

Igrali ste u prvih 11, Zlatko Dalić ukazao vam je povjerenje od početka.

- Fenomenalan osjećaj, ovo je nešto sasvim drugo. Za ovo se živi, ovo je vrh nogometa. Jako mi je drago što sam dio reprezentacije, što mogu upijati i učiti od ovakvih igrača i nadam se da ću još dugo biti tu.

Novinar je Fruku rekao da je bio s njegovim bratom Alenom u Pragu i da mu je rekao da je on bio veći talent od Tonija. Inače, Alen Fruk (25) igra u Našicama.

- Jedino mi je rekao da niste pili sokove. Nije bio talentiraniji ni veći radnik - odgovorio mu je Fruk uz osmijeh.

Fantastičnu utakmicu odigrao je Marco Pašalić.

- Mislim da možemo reći da idemo na Svjetsko prvenstvo iako ja ne volim najavljivati dok nije 100 posto. Ali do nas je. Odigrali smo top utakmicu iako je bilo malo teško. Ne treba podcjenjivati nikoga. Gibraltar je odigrao solidnu utakmicu. Ima jake i brze igrače, nisam tip koji bi podcijenio nikoga. Kapa dolje njima, ali i momcima za dobru utakmicu.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo

Kompletno izmijenjena početna postava.

- Mislim da je bitno da budemo zahvalni za priliku i to u tako bitnoj utakmici, neovisno o protivniku. Imali smo prilike koje nismo iskoristili i mislim da se onda led otopio kada je Toni zabio gol. Bilo nam je lakše disati. Sretni smo što smo dobili šansu, pogotovo ja jer je za mene čast igrati, pogotovo u početnom sastavu.

Bili ste najbolji na terenu.

- Ne znam ja to, nemam pojma. Hvala vam ako vi to tako vidite. Bila je bitna utakmica i za mene da odigram i dam sve od sebe. Da pomognem ekipi na sve moguće načine.

Igrali ste na desnom beku.

- Svejedno mi je gdje sam i na kojoj poziciji. Bitno mi je da mogu pomoći ekipi i da dam sve od sebe. Da iskoristim šansu koju sam dobio, da odradim posao kako treba. I svi smo to danas odradili.

Asistirali ste Fruku za prvijenac.

- Dužan mi je jedno dobro piće.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo

Žalite li što niste zabili?

- Krivo mi je što mi nije ušla od stative, ali nije mi krivo što ja nisam taj i što ja nisam zabio. Bitno je da smo pobijedili. Toni i ja, to je ta riječka veza, razumijemo se, sretan sam što sam mu ja asistirao i što je zabio prvijenac.

I Martin Erlić je zabio prvijenac.

- Kontrolirali smo igru, bili dobri u svim segmentima igre. Bilo je teže na početku, ali 3-0 pobjeda i to je najvažnije. Jedan korak više prema Svjetskom prvenstvu.

Tražili smo drugi gol cijelo vrijeme.

- Morali smo pred svojom publikom, bilo je dosta igrača koji su dobili šansu i dali su maksimum. Bili smo koncentrirani tijekom cijele utakmice. Sad izbornik ima malo više briga.

Kako je bilo igrati u ovoj postavi koja nikad nije igrala skupa?

- Malo smo se tražili, ali najbitnija je komunikacija i da smo dobro postavljeni. Dečki imaju kvalitetu, to nije upitno. Bilo je bitno da dobro krenemo i ne shvatimo to olako. Odradili smo dobar posao.

Danas ste zabili prvijenac, krenule su suze.

- Je, nisam imao baš pozitivnu godinu prošle godine, ali radi i trud se isplati. Sretan sam radi gola - rekao je Martin sa suzama u očima.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo

Nakon pet godina u reprezentaciju se vratio i Domagoj Bradarić.

- Presretan sam to sam se vratio, hvala izborniku. Drago mi je da smo pobjedom okrunili njegovih 100 na klupi Hrvatske i nadam se da idemo na Svjetsko prvenstvo.

Pet godina vas nije bilo.

- Predivan osjećaj. Jako sam zadovoljan i sretan, to je to.

Kako je u Veroni?

- U klubu sam već drugu godinu, osjećam se jako dobro. Želim rasti iz utakmice u utakmicu i nastaviti se dokazivati.

Nije izgledalo loše, dominirali smo, tražili drugi gol dosta dugo, ali bili dominantni.

- Protiv ovakvih ekipa nije lagano kad se svi zabiju u svojih 16 metara. Falio je zadnji pass i završnica malo, ali na kraju rutinska pobjeda.