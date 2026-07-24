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Fruk opet bio junak Rijeke, a sada je pred izlaznim vratima? Želi ga dovesti europski velikan

Piše Issa Kralj,
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Fruk opet bio junak Rijeke, a sada je pred izlaznim vratima? Želi ga dovesti europski velikan
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Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Fruk zabio za Rijeku, a odmah krenule nove glasine: Ajax ga želi! Danas mu je i sudbonosni dan, pa transferni kaos tek slijedi

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Toni Fruk bio je junak u pobjedi Rijeke nad Derry Cityjem (1-0), a dan nakon utakmice pojavile su se nove glasine oko njegovog mogućeg odlaska iz Rijeke. Nagađalo se kako ga Sergej Jakirović želi dovesti u Premier lige koju Hull City ponovno igra, sada je u igru ušao i Ajax. Prema pisanju Ižaka Ante Sučića iz Germanijaka, nizozemski klub na listi želja ima jednog od najboljih igrača HNL-a. Paris FC ostaje zainteresiran, ali Ajax radi na njegovom dovođenju što je prije moguće. 

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Foto: HNK Rijeka

Međutim, još nema nikakve službene potvrde da bi se taj transfer mogao realizirati, tim više što će Fruk danas izreći 'sudbonosno da'. O transfernim ponudama i mogućem odlasku iz Rijeke ozbiljnije bi se trebalo razgovarati nakon što se dojmovi malo slegnu. Fruk nije jedini ofenzivni veznjak na Ajaxovoj listi želja, tu se spominje i donedavni igrač Reala Dani Ceballos koji je trenutačno slobodni igrač na tržištu te marokanski reprezentativac Azzedine Ounahi.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ajax na Frukovoj poziciji već ima Izraelca Oscara Gloukha. Poodsjetimo, Fruk nije dobio niti jednu minutu prilike od Zlatka Dalića na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu, a već je u prvom nastupu u novoj sezoni pokazao da je u dobroj formi. 

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