Fruk opet bio junak Rijeke, a sada je pred izlaznim vratima? Želi ga dovesti europski velikan

Toni Fruk bio je junak u pobjedi Rijeke nad Derry Cityjem (1-0), a dan nakon utakmice pojavile su se nove glasine oko njegovog mogućeg odlaska iz Rijeke. Nagađalo se kako ga Sergej Jakirović želi dovesti u Premier lige koju Hull City ponovno igra, sada je u igru ušao i Ajax. Prema pisanju Ižaka Ante Sučića iz Germanijaka, nizozemski klub na listi želja ima jednog od najboljih igrača HNL-a. Paris FC ostaje zainteresiran, ali Ajax radi na njegovom dovođenju što je prije moguće.

Međutim, još nema nikakve službene potvrde da bi se taj transfer mogao realizirati, tim više što će Fruk danas izreći 'sudbonosno da'. O transfernim ponudama i mogućem odlasku iz Rijeke ozbiljnije bi se trebalo razgovarati nakon što se dojmovi malo slegnu. Fruk nije jedini ofenzivni veznjak na Ajaxovoj listi želja, tu se spominje i donedavni igrač Reala Dani Ceballos koji je trenutačno slobodni igrač na tržištu te marokanski reprezentativac Azzedine Ounahi.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ajax na Frukovoj poziciji već ima Izraelca Oscara Gloukha. Poodsjetimo, Fruk nije dobio niti jednu minutu prilike od Zlatka Dalića na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu, a već je u prvom nastupu u novoj sezoni pokazao da je u dobroj formi.