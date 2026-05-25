Fruk otvoreno: Normalan slijed je da odem, to je prioritet kluba

Toni Fruk (25) apsolvirao je sezonu s Rijekom, možda i posljednju u hrvatskom klupskom nogometu, osvojivši četvrto mjesto u HNL-u, uz ranije ispadanje u osmini finala Konferencijske lige, ali i poziv na Svjetsko prvenstvo u Americi kao krunu karijere. Mnogi su ga još prošlo ljeto vidjeli u inozemstvu, ali Rijeka nije bila zadovoljna ponudama koje su sletjele za ponajboljeg igrača lige. Danas Našičanin vjeruje kako je došlo vrijeme za odlazak.

- Nikad ne reci nikad, ali poslije treće godine u Rijeci to je neki normalan slijed. S obzirom na moje i klupske ciljeve i ambicije, puno se radi na transferu koji bi zadovoljio sve strane. Dolazi i Svjetsko prvenstvo pa će to biti prioritet klubu. Navijači su me pozdravili, i ja sam njih. Ne znam je li to posljednji put - rekao je Fruk za Novi list.

Osim njemu, pobjeda nad Goricom u subotu (2-0), koja se pokazala Pirovom jer je Varaždin završio trećeplasirani, mogla bi biti posljednja utakmica za Rijeku i treneru Victoru Sanchezu jer je dolazak Matjaža Keka praktički dogovoren.

- Puno smo naučili od Sancheza, vrhunski je trener koji ima jako dobar odnos s igračima. Dosta sam razgovarao s njim i naučio puno toga o taktici. Mi igrači iznutra znamo koliko je maksimalno davao sebe, koliko se pripremao za svaku utakmicu. S naglaskom na Europu, pokazao je da je jako dobar trener - smatra Fruk.

Europa je možda bila najljepši dio ovosezonske priče, ali je svjestan da je moglo bolje.

- I dandanas žalim što nismo prošli Strasbourg jer smo to zaslužili. Kad se sve stavi na hrpu, sretan sam i ponosan na momčad. Bilo je jako teških utakmica, očekivanja su bila velika s obzirom na prošlu sezonu - smatra Fruk.