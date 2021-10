Zbog ozljeda protiv Furyja ga je Sportska komisija Nevade suspendirala do 8. travnja. Što znači da se ne može vratiti u ring do tog datuma, osim ako mu prethodno to ne odobri liječnik

Američki boksač Deontay Wilder ne smije u ring idućih šest mjeseci nakon poraza od Tysona Furyja, odlučila je Sportska komisija Nevade. Amerikanac je 10. listopada u Las Vegasu izgubio borbu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prekidom u 11. rundi. Tijekom meča je trpio teške udarce, tri puta je obaran, a nakon poraza je prevezen u bolnicu na preglede gdje je ustanovljeno kako je slomio ruku te prst zbog čega mora na operaciju. Zbog ozljeda ga je Sportska komisija Nevade suspendirala do 8. travnja. Što znači da se ne može vratiti u ring do tog datuma, osim ako mu prethodno to ne odobri liječnik. Fury je, također, dobio standardnu ​​suspenziju od 45 dana nakon pobjede, što mu je bila prva obrana naslova prvaka svijeta u teškoj kategoriji. Očekuje se da će Fury ponovo boriti iduće godine protiv obveznog izazivača Dilliana Whytea, ako ovaj pobijedi u borbi s Ottom Wallinom 30. listopada u Areni 02.