Deontay Wilder (42-2-1) izgubio je meč za WBC i The Ring titule nokautom od Tysona Furyja (31-0-1) u 11. rundi spektakularnog meča u lasvegaškoj T-Mobile Areni.

Iako je po sudačkim karticama vodio nakon polovice meča, Wilder je završio s ozljedama glave pa je prebačen u bolnicu. Ozljede nisu teže prirode, no liječnici će morati obaviti specijalistički pregled kako bi utvrdili da krvarenje iz uha nije ostavilo značajnije posljedice.

Wilder, stoga, nije sudjelovao na press konferenciji nakon meča gdje je govorio samo Tyson Fury. No, novinarima ESPN-a obratio se kratkom izjavom dok je izlazio iz arene.

- Dao sam sve od sebe, ali nisam bio dovoljno dobar. Nisam siguran što se dogodilo. Znao sam što Tyson radi na treninzima, a znao sam i da nije nabio toliku kilažu da bi bio baletan. Došao je, naslonio se na mene, približio se i iskoristio priliku - rekao je Wilder.

Tyson Fury je Wilderu zamjerio što mu nije čestitao na pobjedi.

- Otišao sam do njega i čestitao mu, a on mi je odgovorio da mi ne želi iskazati respekt i sportski duh. Baš me iznenadio. Idiot! Molim se za njega, zahvalan sam što smo obojica iz borbe izašli u jednom komadu i možemo kući k obiteljima.