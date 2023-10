Fury i Usik sučelili su se u ringu: Meč za ujedinjenje pojaseva je 23. prosinca u Arabiji, to svi žele

Idemo! Riječi su to teškaškog boksačkog prvaka po WBC-u Tysona Furyja (35, 34-0-1), ali i Oleksandra Usika (36, 21-0) boksačkog teškaškog prvaka po WBA, IBF, WBO i IBO-u nakon što je 'Gypsy King' pobijedio Francisa Ngannoua (37, 0-1) u Rijadu. Odradio je Fury deset teških rundi, slavio podijeljenom sudačkom odlukom, a onda je dočekao u ringu i budućeg protivnika.

Dugo se spominjao 23. prosinca kao datum na koji će se u Saudijskoj Arabiji boriti svjetski boksački prvaci u teškoj kategoriji, a oba su boksača na to pristala.

- Borit ću se protiv njega sad ako treba, a to će sigurno biti naša iduća borba. Već se dugo dogovara, za sve pojaseve, ujedinjenog prvaka svijeta. Sve ostalo nije na meni, ali dečki koji to rade će napraviti što treba, garantiram da je to sljedeća borba - rekao je Fury, dok je promotor Frank Warren objasnio:

Foto: AHMED YOSRI

- Nisam siguran da je to potvrđen datum. Borba će se dogoditi, oba ju borca žele. Tyson ima posjekotinu posred čela i vidjet ćemo kako će se oporaviti. To je najveći boksački meč, svi ga žele vidjeti, a vidjet će ga ovdje u Saudijskoj Arabiji i srušit će sve rekorde.

Iako je 'na prvu' Ukrajinac glumio kako ne razumije previše engleskog te da ne zna odgovoriti na pitanje voditelja, nakon što ga je Warren 'bocnuo', odmah je odgovorio na engleskom.

- To je velik meč. Cijeli svijet ga želi vidjeti. Ponovno smo u ringu 23. prosinca, mnogo vam hvala, idem spavati - rekao je Usik.