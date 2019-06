Fury je nakon borbe otišao kod Schwarza: I jači su se predavali

Došao si odlučan pobijediti i to puno znači, rekao je Tyson Fury nakon borbe Marku Schwarzu kojeg je samo nekoliko minuta ranije pobijedio u ringu.

Fury je dobio borbu protiv do tada neporaženog Nijemca u drugoj rundi tehničkim nokautom. Razbio mu je arkadu i raskrvario lice, a posljednji udarac zadao mu je razornom desnicom. U tom je trenutku sudac odlučio prekinuti meč.

Nakon pobjede je pokazao da je veliki gospodin, otišao je u Schwarzovu svlačionicu i pohvalio ga.

- Pokušat ću te ubaciti na svoj sljedeći program. Dođi trenirati sa mnom. Vidio sam nedavno velikog mišićavog tipova kako se predaje. Došao je iz Engleske i izgledao kao da ne želi biti tamo. Ti se nisi predao - poručio je Fury Nijemcu, a njegovom ocu je rekao:

- Vaš sin odradio je sjajan posao, trebate biti ponosni.

Dok je hvalio Schwarza, bilo je jasno da u isto vrijeme kritizira i Anthonyja Joshuu koji je početkom mjeseca senzacionalno izgubio pojas od Andyja Ruiza. Međutim, nakon tog poraza i njemu je pružio podršku.

- Svi imamo svoje uspone i padove, ali Joshua si je sam izgradio zvjezdani put kroz život. Teškaški boks, ovakve stvari se događaju. Odmori se, oporavi, saberi i vrati se natrag - napisao je na Twitteru nakon borbe Joshue i Ruiza.

