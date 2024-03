Fury: Neka se Joshua bori s Hrgovićem. Mene čeka veća riba

Boksački svijet je s nestrpljenjem dočekao veliki okršaj Anthonyja Joshue i Francisa Ngannoua koji je završio nokautom u drugoj rundi. Britanac je teško uspavao Kamerunca, a potom je njegov menadžer Eddie Hearn ustvrdio da u idućem meču boksa protiv Oleksandra Usika ili Tysona Furyja.

Furyja u ovom trenu ne zanima Joshua

No, Fury je u razgovoru s renomiranim borilačkim novinarom Arielom Helwanijem iznio svoje planove, koji se itekako kose s Joshuinim.

- Dug je put do toga (meča Furyja i Joshue op.a.). Zadnjih pet godina uvijek neko sranje spriječi održavanje naše borbe. Sada je to sranje borba za ujedinjenje svjetskih naslova u teškoj kategoriji. Ovo je bio fantastičan nastup AJ-a, ali nažalost, mene čeka veća riba, Oleksandr Usik. Prvi meč je 18. svibnja, a revanš u listopadu. Nakon toga, ako je Joshua i dalje slobodan i ako sam ja slobodan, idemo to odraditi.

Hrgović obavezni izazivač za IBF titulu

A onda Joshui poručio da boksa s Filipom Hrgovićem!

- Da, klauzula vrijedi u oba smjera. Joshua može raditi što god želi, to se mene ne tiče. On će se morati boriti jer ne može čekati godinu dana. Neaktivnost nije dobra kao što znamo. Mora ostati aktivan i možda može loviti svjetsku titulu. Nakon što ja porazim Usika, IBF-ova titula ostat će upražnjena. Možda on i Hrgović mogu se boriti za tu upražnjenu titulu - dodao je 'kralj cigana'.

Podsjetimo, Filip Hrgović je obavezni izazivač za IBF svjetsku titulu koja je u vlasništvu Oleksandra Usika. Svjetska boksačka elita izbjegava ga dulje vrijeme, ali neće moći još dugo.