Fury se vratio boksu pobjedom i izazvao Joshuu, on mu spustio: Prebio sam te i dok si bio klinac

Tyson Fury, slavni "Kralj Cigana", vratio se u boksački ring nakon 16 mjeseci pauze i na stadionu Tottenhama u Londonu jednoglasnom odlukom sudaca svladao opasnog nokautera Arslanbeka Mahmudova. Ipak, umjesto slavlja, Fury je odmah nakon posljednjeg gonga svu pozornost usmjerio prema prvom redu publike, gdje je sjedio njegov budući suparnik, Anthony Joshua.

Kontrolirana predstava nakon duge pauze

Bila je to prva Furyjeva borba nakon dva uzastopna poraza od Oleksandra Usika 2024. godine i peto "umirovljenje" u karijeri. S 37 godina na leđima i nakon duge neaktivnosti, postojala su pitanja o tome koliko je još ostalo u bivšem dvostrukom svjetskom prvaku. Iako Mahmudov nije prijetio pobjedom, pružio je Furyju upravo ono što mu je trebalo: 12 rundi kvalitetnog rada za skidanje hrđe.

Ruski borac krenuo je agresivno od prve sekunde, no Fury je pametno izdržao početni pritisak i polako počeo preuzimati kontrolu. Koristeći svoj nevjerojatan raspon ruku i vrhunsko kretanje, "Kralj Cigana" je držao Mahmudova na distanci i frustrirao ga preciznim direktima. Kako je meč odmicao, Furyjeva dominacija postajala je sve očitija. U kasnijim rundama počeo je opuštenije boksati, zabavljati publiku i pogađati snažnim aperkatima koji su uzdrmali Mahmudova, no čvrsti Rus uspio je ostati na nogama do samog kraja.

Suci nisu imali nimalo dvojbe te su borbu bodovali uvjerljivo u korist Britanca: 120-108, 120-108 i 119-109. Fury je ovom pobjedom popravio svoj profesionalni omjer na 35-2-1 i najavio da je spreman za najveće izazove.

Foto: Andrew Couldridge

"Ja sam gazda, ti radiš za mene"

Prava drama uslijedila je nakon borbe. Dok se još čekala službena odluka, Fury je pozvao Anthonyja Joshuu da mu se pridruži u ringu, što je ovaj prvotno odbio. U ring je ušao utjecajni saudijski promotor Turki Alalshikh, a Fury je zgrabio mikrofon.

​- Sljedeće, želim vam dati borbu koju ste svi čekali: želim tebe, AJ, Anthony Joshua. Dajmo navijačima ono što žele. Bitku za Britaniju. Izazivam te, prihvaćaš li moj izazov? - zagrmio je Fury.

Joshua, isprva miran, nije mogao izdržati. Ubrzo je i on dao svoju izjavu.

​- Tysone, nikad nisam imao problem ući u ring s tobom. Prebio sam te kad smo bili klinci. Kad budeš spreman, dođi k meni i reci mi svoje uvjete. Ja sam gazda. Ja sam stanodavac. Ti radiš za mene. Zapamti to - odbrusio je Joshua, čime je i službeno započelo odbrojavanje do jednog od najvećih britanskih mečeva u povijesti.

Foto: Andrew Couldridge