Fury skinuo salo i nabacio par kila mišića: 'Čvrst kao stijena'

Morali su pokrasti čovjeka koji je izvan ringa bio čak tri godine i unatoč tome ga nisu uspjeli pobijediti. Ne dolazim po pobjedu na bodove. Toga sam veći imao i previše, devet njih. Sada stižem po nokaut, najavio je u velikom stilu Tyson Fury (31) prije meča sa Deontayem Wilderom (34).

Nakon što je pobijedio Vladimira Klička 2015. godine, Furyjev je život bio u rasulu. Novaca je imao više nego ikad, ali većinu nije pametno uložio. Droga i alkohol kumovali su depresiji, njegov život više nije imao smisla, kilogrami su se gomilali te je stigao do brojke od 180, bio je na rubu suicida... Ali uspio se izvući iz toga, vratiti u ring i odraditi odličnu borbu protiv Deontaya Wildera.

Prvi je meč završio neriješeno, a novi je na rasporedu ubrzo. A britanski boksač najavljuje velike stvari.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Da nisam htio nokaut, ne bih zaposlio trenera iz Kronka. Da ne želim nokaut, ostao bih i dalje s Benom Davisonom i radio na onakvom stilu kretanja. Čvrst sam kao stijena - jasan je Tyson.

Uzvratni je meč na rasporedu 22. veljače u Las Vegasu, a kako najavljuju iz oba tabora, 12. rundu nećemo dočekati.

'Povratak u život'

Podsjetimo, Tyson Fury svojevremeno se borio s depresijom, kilogrami su se samo nakupljali, a bio je i na rubu suicida.

- U ljeto 2016. godine kupio sam novi Ferrari. Vozio sam po autoputu i kazaljka je bila na 305 kilometara na sat. Išao sam ravno prema betonskom mostu. Nije me bilo briga ni za što. Samo sam želio sve okončati. Već sam se pozdravio sa životom kad sam čuo glas 'Nemoj, misli na djecu i obitelj, na sinove i kćer koji će odrastati bez oca'. Malo prije mosta sam usporio i stao sa strane. Tresao sam se... Tad sam si rekao da je to zadnji put da uopće razmišljam o samoubojstvu - rekao je Fury koji je tad potražio pomoć kakvu je on sad pružio.

Foto: Instagram/orijent

Nakon toga se Fury ostavio alkohola i droge te vratio sportu. Dvije godine uopće nije boksao, dogurao je u najtežoj depresiji do 170 kilograma, ali onda je prelomio - vratit ću se jači nego ikada. Tyson se ostavio alkohola, droge, provoda i loše prehrane i svaki je dan mukotrpno trenirao. Skinuo je gotovo 70 kilograma! Pobijedio je svoju najtežu borbu još od rođenja, riješio se depresije i ponovno počeo boksati.

A 22. veljače će opet u ring kad ga u Las Vegasu čeka 'brončani bombarder'...