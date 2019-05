Fury šokirao obožavatelje: 'Još samo tri borbe, onda mirovina!'

Ove godine bit ću jako aktivan. Tri borbe, a onda odlazim, rekao je Tyson Fury (30) za IFL TV.

Fury se u lipnju bori protiv prilično nepoznatog Toma Schwarza, a britanski boksač potvrdio je i da će mu prva borba nakon toga biti 28. rujna. Iako nije otkrio protiv koga, njegov promotor na tlu Sjedinjenih Američkih Država Bob Arum dao je natuknuti da se radi o revanšu sa Schwarzom.

To bi značilo da u najboljem slučaju nećemo gledati Furyjevu borbu niti s Joshuom niti revanš s Wilderom - a lako moguće nijednu od navedenih.

Ipak, iako svi očekuju laku pobjedu Furyja, on to negira:

- Nije ovo rutinska borba, ovo je borbeni, gladni lav koji me želi nokautirati. Pa on ima 16 nokauta u 24 pobjede, on je među boljim boksačima tamo. Podcijenim li ga dobit ću po sebi - rekao je Fury za BT Sport.