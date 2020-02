Fury triput rušio Wildera pa nokautirao prvaka u 7. rundi

Tyson Fury stisnuo je Deontaya Wildera u kut i počeo seriju udaraca. Prvaku su već nekoliko rundi klecala koljena, a onda je iz Wilderova kuta doletio ručnik. Predaja. Boksački svijet ima novog prvaka po WBC-u, Tyson Fury opet je na tronu, kralj cigana maršira!

U borbi za WBC naslov teškaškog prvaka Fury (31) došao je do 31. pobjede, 21. nokautom, bez poraza, uz jedan remi, s Wilderom prije godinu i tri mjeseca. Tri godne starijem Wilderu je ovo prvi poraz u 44. meču.

Britanac je dominirao u cijeloj borbi, a prije predaje, Wilder je triput bio u nokdaunu. I s oduzetim bodom zbog guranja suparnikove glave prema dolje, Fury je kod dvojice sudaca vodio 59-52, a kod trećeg 58-53.

Fury je već bio prvak nakon što je 2015. pobijedio Vladimira Klička i uzeo mu pojaseve WBA, IBF, WBO i IBO, ali onda se zbog depresije, suicidalnih misli i ovisnosti o drogi tri godine nije borio. Krenuo je ispočetka, prvi napad na titulu protiv Wildera nije bio uspješan, ali sad se vratio na tron...

Opet je Fury krenuo napadački, dobrim udarcem, stalno ide naprijed, a Wilder djeluje tako nestabilno na nogama... A na polovici runde Fury je doveo Wildera do kuta, krenuo u seriju i sudac je preknuo borbu! Fury je novi prvak svijeta! Iz Wilderova je kuta došao zahtjev da se meč prekine, očigledno zbog teže ozljede uha...

Sad sudac upozorava Wildera da ne spušta glavu... Dvije razmjene bile su prilično izjednačene, iako je prvak kraj runde opet dočekao na konopcima... A kamera je pokazala kako Fury u klinču liže Wilderu krv s vrata!?

Odmah na početku Fury je ponovno uzdrmao Wildera! Prvak jedva stoji, pao je nakon udarca u tijelo u sudac mu je opet brojao!

Sudac je dao negativni bod Furyju zbog spuštanja glave suparniku u klinču, a Wilder je izdržao i ovu rundu. Iako mu krvari uho...

Opet je Fury krenuo silovito i opet sudac obojicu upozorava jer nastavljaju se udarati nakon znaka "stop".

Wilder se još jednom poskliznuo i pao, nije nokdaun, ali definitivno su mu noge teške, prvak je uzdrman! Izdržao je još jednu rundu, ali jasno je da gubi borbu.

Sudac je na početku upozorio obojicu da slušaju upute i ne udaraju nakon prekida. A Fury je krenuo silovito i uspio uzdrmati desnim direktom suparnika. Tysonova duga ljevica radi cijelo vrijeme i daje mu prednost. I onda je Wilder pao nakon jednog udarca! Sudac mu je brojao, pa ga je Fury opet srušio, ali mu sudac nije brojao jer je procijenio da se Amerikanac poskliznuo!

Ali, Wilder je uzdrman, Fury definitivno ima prednost.

Fury prednjim direktom drži distancu i diktira tempo borbe. A Wilder vreba opakom desnicom. Fury je 20 sekundi prije kraja uspio dogurati Wildera na konopce i pogoditi ga desnicom, Wilder je brzo uzvratio, a ostali su u napetom klinču i nakon gonga! Zahuktala se borba...

Počela je velika borba Deontaya Wildera i Tysona Furyja za naslov svjetskog prvaka po WBC-u. Fury je na gong jurnuo, potrčao prema Wilderu!

Ali Amerikanac je u prvoj rundi dvaput uspio pogoditi Furyja desnicom, iako je Fury stalno jurišao. I nakon prve runde Fury je podigao ruku u zrak, svjestan da ju je dobio, da je pokazao više.

Završile su himne, što je otkrilo koliko puno navijača ima Fury u dvorani, a Tyson je u ring izišao prvi, u plaštu kralja, s krunom na glavi i na nosilima u kraljevskom stolcu (nosile su ga žene!), nabrijavajući sam sebe vičući kroz hodnik!

Dakako, takav teatralan ulazak u ring izazavo je oduševljenje u publici. Iako je danas na domaćem terenu Wilder...

I Wilderov je izlazak spektakularan: s krunom, u svjetlucavom kostimu, s maskom svjetlećih očiju... posve laganim hodom. Nema što, ovo je okršaj dvojice velikih boksača, udarača, ali i šoumena!

Britanac Tyson Fury i Amerikanac Deontay Wilder borili su se u Las Vegasu u MGM Grand Garden Areni na priredbi nazvanoj "Nedovršen posao" jer i Wilderu i Furyju jedina borba u kojoj nisu pobijedili bila je međusobna, u prosincu 2018. Tada je završilo neodlučeno nakon 12 rundi.

Jedino što možda nekome nedostaje da bi spektakl bio potpun je - Mike Buffer. Vjerovali ili ne, ovaj meč ne najavljuje taj najslavniji najavljivač svih vremena...

Kapacitet dvorane je 17.000 mjesta. A Fury je nakon dolaska u dvoranu bio nasmijan, rasplesan, kao da ga ne čeka borba karijere.

