Liječnici su otkrili da moj brat ima udubljenje na bočnoj strani glave, koje je uzrokovao tupi predmet kojim je udaren tijekom posljednje borbe. Pregledom je utvrđeno da nikakva rukavica ili šaka nisu mogli to uzrokovati.

Zakuhao je tim riječima Marsellos Wilder tjedan uoči nedjeljnog okršaja za WBC-ov pojas svjetskog prvaka između njegova brata Deontaya Wilder i prvaka Tysona Furyja.

Dakako, lajavom "kralju cigana" ne treba puno da ga povučete za jezik...

- Varat ću ja opet, tako što ću mu razbiti facu! Sudeći prema njegovim izjavama, to je varanje jer on ne bi trebao izgubiti. Nažalost, ja ću ga opet prebiti. Imao sam potkove u rukavicama. Znate da sam cigan? Jeste li ikad gledali Peaky Blinderse? Napunio sam rukavice potkovama i dinamitom. Ovaj puta ću učiniti isto, no stavit ću malo više metala - ispričao je Fury za MMA Hour, a potom se na iste optužbe osvrnuo i na sučeljavanju:

- Stalno govori da sam u drugom meču pobijedio samo zato što sam varao (prvi je njihov meč završio remijem, nap. a.), ali je onda promijenio cijeli trenerski tim i promijenio način treninga. Pa ako je izgubio samo zbog varanja, zašto onda promijeniti sve? Može li mi netko na to odgovoriti? Znam da on ne može jer nema mozga!

Fury ima 33 godine, 30 pobjeda (21 nokautom) i taj remi s Wilderom. Zadnjih par godina iščekuje se njegov okršaj s Anthonyjem Joshuom za ujedinjenje titula, no AJ je izgubio pojaseve od Oleksandra Usika. Wilder, pak, napada tron, 35 mu je godina, ima 42 pobjede (41 nokautom!), te po remi i poraz s Furyjem. Za koji je, osim željeza u Tysonovim rukavicama, optužio i svoju pretešku masku, koju je nosio prilikom ulaska u ring!? Te trenera Marka Brelanda jer je bacio ručnik da prekine borbu.

- Boksali smo ukupno 19 rundi, a on je pobijedio u dvije od tih 19! - još ga je malo bocnuo Fury pa nastavio:

- Iz njega proizlazi zavist jer ja jednostavno imam i njegove ljude pod kontrolom. Njegov trener je na mojoj strani, svi su na mom platnom spisku. Njegov trener Jay Diaz također, on je bio u svlačionici dok su mi navlačili rukavice i stoga mi je zasigurno i on pomogao u varanju. Ma, on zna da laže, duboko u duši zna da je izgubio i da će opet izgubiti. Izgubio je prvi meč, izgubio je drugi pa će i treći. I vratit će se raditi u lancu fast food restorana, gdje je radio i ranije. Jedino će ondje moći otići. Ovim mečem ću ga umiroviti. Pa svi mu se smiju!

Odgovor? I Wilder je ljubitelj 'trash talka', ali protiv Furyja jednostavno nema šanse.

- A zbog čega si mijenjao svoje timove? - neuspješno mu se ubacivao u riječ pa nastavio:

- Ti nemaš snage nokautirati nikoga. Mene? Ne, nisi me nokautirao, ostao sam na nogama, kriv je moj trener, koji je nakog toga dobio otkaz. Ja sam bio u stanju u kakvom sam bio, ali nastavio sam se boriti zato što sam kralj. Da si ti bio na mome mjestu, zvali bi ti Hitnu pomoć!

Fury mu je odgovorio:

- Nokautirao sam te, klošaru, i slabić si! Tvoj trener ti je spasio život, trebao si mu dati povišicu.

Inače, Fury se ovaj tjedan bavio i svojim mentalnim zdravljem, ponavljao kako se izvukao iz alkoholizma i depresije, kako je priznavanje samome sebi najvažnija stvar, ali je i ozbiljno zaprijetio polubratu (po ocu). Naime, Tommy Fury ima 22 godine, sedam pobjeda u sedam mečeva, ali slavan je zbog nastupa u reality showu "Love Island" i sad se nagađa o njegovoj borbi s youtuberom Jakeom Paulom.

- Ako Tommy ne može pobijediti Jakea Paula, ja ću ga umiroviti! Neka zaboravi na boks ako ne može slaviti u toj borbi. Promijenit ću mu prezime!

Borba Furyja i Wildera je u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu.