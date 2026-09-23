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ISPOD JUŽNE TRIBINE

Futsal i košarka na Maksimiru! Dinamovci u jedinstvenoj kulisi na prvom festivalu plave boje

Piše Davor Kovačević,
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Futsal i košarka na Maksimiru! Dinamovci u jedinstvenoj kulisi na prvom festivalu plave boje
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Foto: Umjetna inteligencija
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Ušli smo u povijesni tjedan našega kluba, prvi put naši će dečki istrčati na stadionu koji je ponos svih Zagrepčana i navijača Dinama, poručili su i Futsal Dinama

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Futsal i košarka na Maksimiru? Može! Na jedan dan futsal i košarka napustit će kontrolirane dvoranske uvjete, zahvaljujući Futsal Dinamu i KK Dinamo, odnosno Dinamovu vikendu, trodnevnom festivalu plave boje koji će od 25. do 27. rujna okupiti sport, glazbu, zabavu i navijače svih generacija.

U nedjelju, finalnog dana, ispod južne tribine maksimirskog stadiona prvi će od 13 sati na improvizirano igralište košarkaši Dinama i Zagreba u prijateljskoj utakmici. To je brzopotezno smišljeni plan B jer onaj originalni, prvenstveni susret Dinama i Zaboka, nije zaživio. Nakon košarkaša, od 16.30 na teren će Futsal Dinamo i Futsal Istra Pula, i to u službenoj utakmici u prvom kolu nove sezone futsalskog prvenstva Hrvatske, u jedinstvenoj kulisi kakvu hrvatski futsal još nije doživio i tko zna kad bi opet mogao.

Zagreb: Kadeti i juniori Dinama te igraci Futsal Dinama iznijeli su trofeje na maksimirski teren
Zagreb: Kadeti i juniori Dinama te igraci Futsal Dinama iznijeli su trofeje na maksimirski teren | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dakle, dinamovci će prvi put zaigrati na Maksimiru nakon što su izmijenili brojne zagrebačke dvorane...

“Ušli smo u povijesni tjedan našega kluba, prvi put naši će dečki istrčati na stadionu koji je ponos svih Zagrepčana i navijača Dinama. Pozivamo sve naše navijače da nas podrže u prvoj prvenstvenoj utakmici i budu dio ovog povijesnog trenutka”, poručili su iz Futsal Dinama. 

Nedjelja, festival plave boje

11:00 Fan zona i zagrijavanje
12:00 KK Dinamo: Finale košarkaškog turnira 3x3
13:00 – 15:00 KK Dinamo – KK Zagreb
16:30 – 18:30 Futsal Dinamo – MNK Futsal Istra Pula
18:30 Finale nogometnog turnira 3 na 3
19:15 Revijalna utakmica veterana GNK Dinamo
20:00 Kraj programa

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