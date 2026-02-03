Obavijesti

POVIJESNA UTAKMICA HRVATSKE

Futsalaši trebali biti na TV-u, ali ipak neće. Evo gdje ih gledati

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Futsalaši trebali biti na TV-u, ali ipak neće. Evo gdje ih gledati
Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Hrvatska futsalska reprezentacija izborila je pobjedom protiv Armenije polufinale Europskog prvenstva i u srijedu će igrati u Ljubljani protiv favoriziranih Španjolaca. Utakmicu ćete moći pratiti na kanalu RTL2

Hrvatsku futsalsku reprezentaciju u srijedu od 17.00 sati očekuje polufinalni dvoboj sa Španjolskom. Susret se igra u ljubljanskoj Areni Stožice, a moći ćete ga gledati na aplikaciji Voyo

Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije 00:47
Marinko Mavrović slavlje futsal hrvatske reprezentacije | Video: HNS

Sve dosadašnje utakmice mogle su se gledati isključivo na aplikaciji Voyo uz nadoplatu i mnogo izvora je prenijelo da će RTL prenositi polufinale na kanalu RTL2, ali izgleda ništa od toga. Drugi polufinalni susret između Portugala i Francuske je u 20.30 sati i na aplikaciji Voyo, a utakmice u kojima će se sve spomenute reprezentacije boriti za medalju su u subotu u 16 i 19.30 sati i njih ćete moći gledati na RTL2. Dakle, tek utakmicu za broncu ili zlato moći ćete gledati na TV-u.

U nastavku je priopćenje RTL-a za javnost.

- Hrvatska futsalska reprezentacija ispisala je novu stranicu povijesti i izborila polufinale Europskog prvenstva! Uzbuđenje je na vrhuncu, ali prije finala Hrvatska se mora susresti s futsalskim divom i vječnim favoritom malog nogometa – Španjolskom, što gledatelji mogu pratiti ekskluzivno na platformi Voyo!

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Hrvatska je do polufinala došla remizirajući s Gruzijom (2-2) i Francuskom (2-2) te slavljima protiv Latvije (4-1) i Armenije (3-0). Španjolci su svaki susret na EP-u pobijedili. Slavili su protiv Slovenije (4-1), Bjelorusije (2-0), Belgije (10-3) i Italije (4-0). 

Hrvatskoj reprezentaciji ovo je jedan od najboljih rezultata u povijesti Europskih prvenstava. Prije 14 godina na EP u Zagrebu Splitu su završili četvrti, a u srijedu će imati priliku otići korak dalje i u prvo finale ikada. 

