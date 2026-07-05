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Futsalska elita ponovo u Omišu! Olmissum igra Ligu prvaka, a bit će domaćin glavne runde...

Piše Jakov Drobnjak,
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Futsalska elita ponovo u Omišu! Olmissum igra Ligu prvaka, a bit će domaćin glavne runde...
Rijeka: Slavlje igrača Olmissuma nakon osvojenog prvenstva | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Futsalski kralj Omiša opet je na vrhu: Olmissum je osvojio naslov i treći put dobio domaćinstvo glavne runde Lige prvaka!

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MNK Olmissum osvojio je futsalsko prvenstvo Hrvatske protiv Rijeke, ukupnim rezultatom 3-2, te je tako ostvario plasman u Ligu prvaka. Svake se godine održava ždrijeb da bi se odlučilo koji grad će biti domaćin turnira Glavne runde, a sada je ponovno za to izabran Omiš! Ovo je treći put da će futsalska elita doći u Omiš.

"Zahvaljujući osvajanju naslova prvaka Hrvatske, ostvarili smo mogućnost biti izabrani i za jednog od gradova gdje se održava turnir Glavne runde. Iz Nyona nam tako stiže velika vijest da je UEFA, nakon uspješnih 2021. i 2023. godine, ponovo odabrala upravo Olmissum kao organizatora, koji uz predivan krajolik te vrhunske infrastrukturne uvjete jamči i odličan logistički nivo održavanja ovog prestižnog natjecanja. Ribnjak će tako nakon 3 godine ponovo nekoliko dana biti pozornica europskog futsala, a ždrijeb će u srijedu 8. srpnja u podne otkriti koja ćemo velika europska imena ugostiti u Omišu. O kojim god klubovima se radilo jedno je sigurno - ove jeseni nas čeka pravi futsal spektakl!", stoji u priopćenju Olmissuma.

Klub iz Omiša završio je treći u regularnom dijelu prvenstva te izborio doigravanje za prvaka. Tamo je redom rušio Torcidu, Square te u veličanstvenom finalu Rijeku. Zaista je bilo spektakularno finale, puno preokreta i sjajnih golova, a trofej je stigao u Omiš. Sada će Olmissum imati prilike zabljesnuti i na najvišoj razini, a krema futsala stiže u Hrvatsku.
 

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