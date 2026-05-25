Futsalski 'Dudu' napušta Novo Vrijeme. Supruga objavila: 'Tu nam je bio dom, hvala svima...'

Vitor Hugo de Lima da Silva, ili samo - Lima, odlazi iz makarskog Novog Vremena gdje je igrao tri sezone. Vijest je potvrdila njegova supruga Iva na Instagramu gdje se emotivnom objavom oprostila od Makarske i kluba. Lima je član i hrvatske futsalske reprezentacije te je nastupio na Europskom prvenstvu.

Novo Vrijeme je ove sezone ispalo u polufinalu doigravanja za prvaka Hrvastske. Rijeka je bila bolja ukupnim rezultatom 3-1 te u finalu igra protiv Olmissuma. Lima je ove sezone zabio 21 gol za momčad iz Makarske te je jedan od najboljih igrača ove sezone. U razgovoru za 24sata jednom je rekao kako se zaljubio u kobasice i čobanac jer mu supruga dolazi iz Osijeka. Sad će tražiti novu sredinu.

"Teško je riječima opisati koliko nam je ovaj grad dao tijekom ove tri godine.

Ovdje smo proživjeli neke od najljepših trenutaka, stekli prijatelje za cijeli život i stvorili uspomene koje ćemo zauvijek nositi u srcu.

Klub je dao puno mom mužu, ali i on je dao cijelog sebe za ovaj klub — trud, srce, predanost i ljubav prema igri. Zauvijek ćemo biti zahvalni na povjerenju, podršci i svim emocijama koje smo zajedno prošli.

Mojoj djeci ovaj grad nije bio samo mjesto za život — bio je dom. Ovdje su napravljeni prvi koraci, upoznati prvi prijatelji i stvorene uspomene koje nemaju cijenu.

Hvala svim ljudima koji su bili dio našeg puta.

Hvala na ljubavi, podršci i svakom zagrljaju.

Odlazimo punog srca, ali dio nas zauvijek ostaje ovdje.

Doviđenja", napisala je Iva na Instagramu.

