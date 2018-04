Galliani o Oliveru koji je Realu sudio upitni penal: On je idiot!

Bivši dopredsjednik Milana Adriano Galliani osudio je engleskog suca Michaela Olivera zbog dvojbenog penala kojeg je dosudio za Real Madrid protiv Juventusa u četvrtfinalu Lige prvaka.

- Jedanaesterac za Real je više nego dvojben, a crveni karton Buffonu je smiješan. Sudac je pokazao kako ne razumije nogometnu psihologiju. Da zaključimo, sudac je idiot - kazao je Galliani za talijanske medije.

VIDEO

GOAT or not. Cow or not. BEAST or not, Cristiano Ronaldo will always be over Lionel Messi. Barcelona never saw it coming but AS Roma had the day so as Juventus almost but for it to be said Lucas Vazquez wasn't fouled issa joke. That was a clear penalty. #RealMadrid #RMAJUV pic.twitter.com/eNAalGivk9