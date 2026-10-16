Gambijac je novi junak Hajduka. Znate li zašto ga zovu Bamba?

Zabiti za pobjedu protiv Dinama na krcatom Poljudu san je svakog hajdukovca, a zamislite kakav je tek osjećaj samo četiri dana kasnije isto napraviti i kultnom Ajaxu? Ovu bajku posljednjih dana proživljava Abdoulie Sanyang Bamba (27).

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Od igrača sklonog ozljedama, ali i žestokim kritikama zbog loših odluka na terenu, pogrešaka i ponekad nonšalantnog govora tijela, Gambijac je postao ponajbolji igrač Hajduka. Posprdno su ga nazivali i ljetni Bamba, jer samo bi tijekom tih mjeseci bio u formi, ali to se promijenilo. Ovaj krilni igrač drastično je napredovao pod Gonzalom Garcijom i postao napast za protivnike na desnoj strani napada.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pitajte igrače Dinama i Ajaxa. Imao je protiv Nizozemaca čak šest uspješnih driblinga, prolazio je kao na motoru i u konačnici zabio prvi gol u velikoj pobjedi Hajduka (2-1) u 1. kolu Konferencijske lige. No, nekad ga i ponese pa u ključnim trenucima donese pogrešnu odluku, ali kada ovako igra i zabija, to mu nitko neće zamjeriti. Uostalom, trener Garcia ima puno povjerenje u njega i dao mu je potpunu slobodu.

- -Bamba je igrač nevjerojatnog talenta kojeg se često podcjenjuje i ne poštuje dovoljno. Ali on ima jako pozitivan karakter, divan je momak, osjećajan i omiljen među suigračima u svlačionici. Nažalost, njegove pogreške često se pamte više od svega dobroga što pruža momčadi. On je tip igrača koji može pokazati svoj puni potencijal samo kada se osjeća prihvaćeno i kao dio obitelji. Od prvog dana sam govorio da je Bamba poseban, ono što on može napraviti na terenu nitko drugi ne može. Danas je odigrao odličnu utakmicu, pomagao je i obrani, a posebno mu je bilo drago što uživa u nogometu i želi svakoga dana postati sve bolje - kazao je Urugvajac nakon pobjede protiv Ajaxa.

Hajduk ga je doveo u ljeto 2024. godine za 600.000 eura iz francuskog drugoligaša Grenoblea. Skautirali su ga dvije godine, vrlo dobro su znali o kakvom potencijalu je riječ. Njegov dolazak inicirao je bivši sportski direktor Nikola Kalinić, a blagoslovio ga nekadašnji trener Gennaro Gattuso. Krenuo je sjajno, odmah je pokazao ubojitost i moć na krilu, no problem je bio što bi to u pravilu kratko trajalo. Ili bi se dogodila neka ozljeda ili bi srljao u niz pogrešaka i u potpunosti ispao iz forme. Trajalo je to gotovo dvije godine, a onda je ovog ljeta Garcia shvatio kako u potpunosti otključati njegov potencijal. I pretvorio ga je u jednog od najboljih igrača hrvatske lige.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Izuzetno eksplozivan, hitar i vižljast, dojam je da Gambijac može proći baš svakoga jedan na jedan. To je mogao i prije Hajduka, no često bi išao u nemoguće misije, pokušao proći trojicu odjednom pa bi srljao u pogreške i donosio loše odluke. Garcia ga je taktički opismenio, unio mu disciplinu i odmah se vidi razlika koju radi na terenu.

Postao je miljenik navijača Hajduka koji ga zovu Bamba, što je lako izgovorljivo, a znate li da mu to uopće nije ime? Puno ime i prezime, na svim službenim stranicama, glasi mu Abdoulie Sanyang, no već u djetinjstvu dobio je nadimak Bamba.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- U mojoj zemlji sve muškarce koji se zovu Abdoulie oslovljavaju s Bamba. Taj nadimak me prati od djetinjstva, a tijekom cijele karijere mi piše i na dresu - pojasnio je Gambijac u intervjuu za Le Dauphiné Libéré.

Na Transfermarktu vrijedi 800.000 eura, a ugovor s Hajdukom veže ga do ljeta sljedeće godine. No, sasvim je jasno da će u klubu napraviti sve da ga vežu višegodišnjim, poboljšanim ugovorom jer Bamba se pokazao kao pravo otkriće. Postao je izuzetna snaga i ponajveća opasnost splitskog kluba koja može ugroziti svakoga, a ako ovako nastavi, jednog dana bi klub mogao na njemu zaraditi ozbiljan novac.