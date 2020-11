Gamer 'Perkz' iz Zagreba odlazi u SAD za pet milijuna dolara

Jedan od najpoznatijih hrvatskih gamera Luka 'Perkz' Perković završio je karijeru u G2 te odlazi u SAD igrati za Cloud9. Amerikanci će za Zagrepčanina izdvojiti vrtoglavih pet milijuna dolara

<p>Jedan od najvećih igrača u povijesti League of Legendsa <strong>Luka 'Perkz' Perković</strong> (22) više neće igrati u europskoj LEC ligi te odlazi u SAD igrati za jednu od najpoznatijih eSports momčadi u svijetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: InfoGamer</strong></p><p>Perkz je predstavljen kao novi mid igrač američke ekipe <strong>Cloud9</strong>, što znači da napušta G2 koji je vodio do čak osam europskih naslova. Cloud9 je za Perkza navodno izdvojio čak pet milijuna dolara. </p><p>Cloud9 (C9) je američki eSports tim koji se osim League of Legendsu natječe u DotA 2, Call of Duty, Hearthstone, Counterstrike: global offensive itd. </p><p>On je jedini igrač koji je ikad osvojio osam EU LCS / LEC naslova, a tijekom svoje četverogodišnje karijere na natjecanjima, prema pouzdanoj web-stranici Esports Earnings, ukupno je zaradio 3,24 milijuna kuna</p><p>League of Legends računalna je igra u kojoj se dva tima od pet igrača bore kako bi ostvarili prednost i u konačnici uništili neprijateljsku bazu. Ova igra stekla je planetarnu popularnost kao jedna od najigranijih u MOBA žanru. </p><p>Na svjetskom prvenstvu u League of Legendsu glavna nagrada za pobjednički tim iznosi pet milijuna dolara. </p><p>Luka se prije svoje gaming karijere aktivno bavio hrvanjem pa je u 16. godini nakon ozljede ahilove tetive bio prisiljen ostati doma pa je počeo s prijateljima igrati video igre.</p><p>Cloud9 (C9) je američki eSports tim koji se osim League of Legendsu natječe u DotA 2, Call of Duty, Hearthstone, Counterstrike: global offensive itd. </p><p>Većina top rangiranih muških igrača su iz Kine, a većina igračica su iz SAD-a. Prema istraživanju 100 najbolje ranigiranih muških i ženskih esports igrača u 2020. godini, prosječna dob muških igrača je 24 godina, a ženskih 27 godina. </p><p>Vrijednost eSports industrije procijenjena je na 1,1 milijardu dolara, a procijenjuje se kako će do 2022. godine njezina vrijednost porasti do 1,8 milijardi dolara. Tri najkonkurentnije zemlje u ovoj industriji su SAD, Kina i Južna Koreja. </p><p>Intel Extreme Masters održan u Poljskoj 2017. godine jedan je od najvećih eSports događaja u povijesti. Događaj je uživo pratilo 173.000 ljudi, a putem streaming servisa čak 46 milijuna ljudi. </p>