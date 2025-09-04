Obavijesti

HAJDUKU DVIJE NAGRADE

Garcia dobio priznanje u prvom mjesecu na klupi Hajduka: Evo tko su dobitnici HNL nagrada

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Garcia dobio priznanje u prvom mjesecu na klupi Hajduka: Evo tko su dobitnici HNL nagrada
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Najbolji igrač mjeseca kolovoza je Hajdukov Rokas Pukštas, koji je nagradu uzeo ispred Diona Drene Belje, a najbolji trener je Gonzalo Garcia, koji je za sedam bodova pobjegao Mariju Kovačeviću

Dodijeljene su prve individualne nagrade u novoj sezoni HNL-a. Za mjesec kolovoz dvije nagrade otišle su u Split, jedna u Zagreb i jedna u Turopolje. Tako je Hajduk dobio dvije najbitnije nagrade, za igrača mjeseca i trenera mjeseca, igrač Dinama dobio je nagradu za najbolji gol mjeseca, a golman Gorice za najbolju obranu.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rokas Pukštas dobio je nagradu za najboljeg igrača u kolovozu. Pobijedio je ispred dinamovca Diona Drena Belje, a među nominiranima su još bili Sandro Kulenović, Fran Karačić i Aleksa Latković.

Najbolji trener u kolovozu je Gonzalo Garcia koji je nagradu uzeo ispred trenera svog najvećeg rivala, Marija Kovačevića, i to za sedam bodova. Treće mjesto pripalo je treneru Varaždina Nikoli Šafariću.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najljepši gol u 8. mjesecu zabio je Gonzalo Villar koji je nagradu zaradio prekrasnim golom izvan kaznenog prostora u pobjedi Dinama nad Istrom, a najbolja obrana djelo je Davora Matijaša u remiju Gorice i Vukovara.

