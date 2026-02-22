Obavijesti

Sport

Komentari 5
NAKON POBJEDE

Garcia: Faul Petroviča je čisti crveni, ne znam što se dogodilo oko Sigura. Marešić je odličan

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Garcia: Faul Petroviča je čisti crveni, ne znam što se dogodilo oko Sigura. Marešić je odličan
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ovo nije bila lijepa utakmica. Osjećam se kao u utakmici s Vukovarom. U prvom dijelu nismo dobro igrali. Što se tiče organizacije, nisam siguran zašto, vjerojatno zato što je Rijeka bila dobra, rekao je

Admiral

Jadranski derbi bio je jako čvrst. Hajduk je slavio protiv Rijeke golom Marka Livaje, a utakmicu su obilježili crveni kartoni. Dejan Petrovič napravio je oštar faul i dobio isključenje, a na to je poludio trener Victor Sanchez pa je i on dobio crveni, Gonzalo Garcia komentirao je susret za MAXSport.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ovo nije bila lijepa utakmica. Osjećam se kao u utakmici s Vukovarom. U prvom dijelu nismo dobro igrali. Što se tiče organizacije, nisam siguran zašto, vjerojatno zato što je Rijeka bila dobra. Ipak, nismo puno dali Rijeci. Silić nas je spasio u drugom dijelu. Stvorili su nam dvije šanse u dvije minute.  Imali smo i mi situacije, ali ne kao inače. U isto vrijeme bilo je teško, imali smo neke loše odluke - rekao je pa dodao:

- Situacija oko Sigura? Nisam vidio. Ako se dogodilo, onda ok. Četvrti sudac mi je rekao da se radi o pljuvanju. Faul Petrovića je čisti crveni karton. Čeka nas Varaždin; protiv njih će biti slično kao protiv Rijeke, teško. U dobrom smo trenutku, igrali smo dobro. Nedostaje nam dosta igrača; nadamo se da će Almena uskoro biti spreman. Marešić? Može nam donijeti nešto drugačije. Dario je jako dobar s loptom, vidjeli ste kod gola. Jako sam sretan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026