Garcia: Faul Petroviča je čisti crveni, ne znam što se dogodilo oko Sigura. Marešić je odličan

Jadranski derbi bio je jako čvrst. Hajduk je slavio protiv Rijeke golom Marka Livaje, a utakmicu su obilježili crveni kartoni. Dejan Petrovič napravio je oštar faul i dobio isključenje, a na to je poludio trener Victor Sanchez pa je i on dobio crveni, Gonzalo Garcia komentirao je susret za MAXSport.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ovo nije bila lijepa utakmica. Osjećam se kao u utakmici s Vukovarom. U prvom dijelu nismo dobro igrali. Što se tiče organizacije, nisam siguran zašto, vjerojatno zato što je Rijeka bila dobra. Ipak, nismo puno dali Rijeci. Silić nas je spasio u drugom dijelu. Stvorili su nam dvije šanse u dvije minute. Imali smo i mi situacije, ali ne kao inače. U isto vrijeme bilo je teško, imali smo neke loše odluke - rekao je pa dodao:

- Situacija oko Sigura? Nisam vidio. Ako se dogodilo, onda ok. Četvrti sudac mi je rekao da se radi o pljuvanju. Faul Petrovića je čisti crveni karton. Čeka nas Varaždin; protiv njih će biti slično kao protiv Rijeke, teško. U dobrom smo trenutku, igrali smo dobro. Nedostaje nam dosta igrača; nadamo se da će Almena uskoro biti spreman. Marešić? Može nam donijeti nešto drugačije. Dario je jako dobar s loptom, vidjeli ste kod gola. Jako sam sretan.