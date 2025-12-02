Roko Brajković produžio ugovor s Hajdukom do 2029.! Mladi talent nastavlja graditi karijeru na Poljudu, iako je ove sezone igrao samo 347 minuta. Hoće li novi ugovor promijeniti njegov status
Garcia ga drži na klupi, Hajduk mu dao novi ugovor do 2029.
Mladi veznjak Roko Brajković (20) produžio je ugovor s Hajdukom do ljeta 2029., objavili su iz kluba. Pozirao je sa sportskim direktorom Goranom Vučevićem. U Hajduku žele graditi momčad na temeljima vlastite škole, a brojni talenti iz akademije danas imaju važnu ulogu u prvoj momčadi i dugoročne ugovore s klubom.
Brajković je za prvu momčad debitirao u travnju 2022, kada je s nepunih 17 godina nastupio u prvenstvenoj pobjedi protiv Hrvatskog dragovoljca na Poljudu. Prvi gol zabio je godinu dana kasnije u pobjedi protiv Šibenika 3-0, također na Poljudu. Dosad je nastupio 30 puta za "bile". Od osme godine dio je Akademije "Luka Kaliterna", prošao je sve uzrasne kategorije.
- Jako sam sretan što je Klub na ovaj način pokazao da još vjeruje u mene. Tu sam od osme godine, ovo mi zaista mnogo znači i predstavlja dodatan motiv. Na meni je da opravdam ovo povjerenje, nadam se da ću uspjeti u tome - izjavio je Brajković nakon potpisa ugovora.
Zanimljivo, ove je sezone nastupio u samo tri prvenstvene utakmice i dobio 347 minuta ukupno u devet utakmica (39 po susretu), od čega je igrao svega dvaput u zadnja dva mjeseca, ali ovaj bi potpis ugovora možda mogao promijeniti i njegov status kod Gonzala Garcije. Tržišna mu je vrijednost 500.000 eura.
