Garcia ga drži na klupi, Hajduk mu dao novi ugovor do 2029.

Mladi veznjak Roko Brajković (20) produžio je ugovor s Hajdukom do ljeta 2029., objavili su iz kluba. Pozirao je sa sportskim direktorom Goranom Vučevićem. U Hajduku žele graditi momčad na temeljima vlastite škole, a brojni talenti iz akademije danas imaju važnu ulogu u prvoj momčadi i dugoročne ugovore s klubom.

Brajković je za prvu momčad debitirao u travnju 2022, kada je s nepunih 17 godina nastupio u prvenstvenoj pobjedi protiv Hrvatskog dragovoljca na Poljudu. Prvi gol zabio je godinu dana kasnije u pobjedi protiv Šibenika 3-0, također na Poljudu. Dosad je nastupio 30 puta za "bile". Od osme godine dio je Akademije "Luka Kaliterna", prošao je sve uzrasne kategorije.

Foto: HNK Hajduk

- Jako sam sretan što je Klub na ovaj način pokazao da još vjeruje u mene. Tu sam od osme godine, ovo mi zaista mnogo znači i predstavlja dodatan motiv. Na meni je da opravdam ovo povjerenje, nadam se da ću uspjeti u tome - izjavio je Brajković nakon potpisa ugovora.

Zanimljivo, ove je sezone nastupio u samo tri prvenstvene utakmice i dobio 347 minuta ukupno u devet utakmica (39 po susretu), od čega je igrao svega dvaput u zadnja dva mjeseca, ali ovaj bi potpis ugovora možda mogao promijeniti i njegov status kod Gonzala Garcije. Tržišna mu je vrijednost 500.000 eura.