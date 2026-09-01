Garcia i igrači napravili svoje, a sada je red na Grafa i Bilića. Nađite igrače i odriješite kesu...

Momčad je izborila plasman u Konferencijsku ligu, približili su se vrhu prvenstvene ljestvice i za nastavak sezone treba joj svježa krv. Na potezu su sportski direktor Robert Graf i predsjednik Ivan Bilić.
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Nakon 50 -ak dana plovidbe nemirnim vodama Hajduk je napokon uplovio u mirnu luku. Izborili su plasman u Konferencijsku ligu, približili se konkurenciji na vrhu prvenstvene ljestvice i do početka europskog natjecanja po skupinama mogu predahnuti od napornog ritma od dvije utakmice tjedno, koji ih prati još od 9. srpnja kada su sezonu otvorili domaćim ogledom sa Žilinom.
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