Garcia: Imam pet krila, ne mogu svakog učiniti sretnim. To jedino svoju suprugu pokušavam...

Navijačima bi bilo draže da su vrijedila ona dva gola Šege i Kalika s kraja, pa da je Hajduk srušio Goricu 2-0 golovima iz igre. Nije, to su učinili Benrahou i Šego pogocima iz penala, no i oni su sastavni dio igre, a pobjeda je pobjeda. Hajdukova druga u 2. kolu nove sezone HNL-a.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia promijenio je šestoricu igrača, na raspolaganju nije imao suspendiranog Marka Livaju niti Antu Rebića...

Četvrta pobjeda zaredom, koliko ste zadovoljni igračima koji nisu puno igrali?

- Jako sam zadovoljan, očito neke stvari vidimo nisu bile do kraja dobre. Nisu imali minutažu i to se vidi, nisu imali ni treninge jer nismo mogli raditi. Ali stvorili smo šanse, igrali su, zabijali, pokazali su proslavama koliko im je stalo.

Gorica je u jednom dijelu utakmice imala inicijativu?

- Kao i prošla utakmica, stvaraš, ne zabiješ, to ti se može osvetiti. Utakmica je bila otvorena, ali mi smo bili ti koji smo kreirali i igrali, mi smo kontrolirali utakmicu. Igračima je teško uhvatiti ritam ako ne igraju i treniraju.

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Carević kaže da je utakmicu prelomio crveni karton?

- Naravno, kad dobiješ penal i crveni to mijenja utakmicu, ali nismo zbog toga pobijedili. Mogli smo i ranije zabiti gol. Teško je Gorici ostati u igri s manjkom igrača, slažem se da je to bio ključni trenutak utakmice.

Tko je bliže početnoj jedanaestorici?

- Svi su dali sve od sebe, vidio sam da su svi čisti u glavi što trebaju napraviti. Sretan sam sa svima, neki su imali problema s ozljedama kao Bamba, s Pukijem sam pričao, on zna što treba, Šego isto, Sigur... Svi rade i svi su blizu, ali nije lako ući u momčad. Imamo puno igrača, sve se u kratkom roku može promijeniti.

Što vam ovo znači pred uzvrat u Albaniji?

- Lijepo je pobjeđivati, kad igrači imaju samopouzdanje. Pogotovo ovako, kad zaslužiš pobjedu. Nismo još uvijek onakvi kakvi želimo biti i kakvi ćemo biti, ali ovo mi puno znači, da igrači idu po ono što svi skupa želimo. Izmjenama smo željeli odmoriti neke igrače i drugima dati priliku. Dosta je utakmica, svi nam trebaju, to je realno. Dobro je da promjene ne utječu na naš plan, to je najvažnije. I da svi igrači jasno znaju što im je zadatak i da daju sve od sebe, čak i oni koji ne igraju. Svi moraju biti spremni za priliku, bez obzira kad ona dođe.

Šego je dao gol, je li se približio početnoj postavi?

- Imam pet igrača na krilima, Bamba, Bruno, Roko, sad je tu i Rebić. Svi su oni dobri, rade odličan posao u presingu, obrani, Šego je to također pokazao danas. Ne mogu učiniti sretnim svakoga, jedino pokušavam svoju ženu učiniti sretnom - rekao je trener Hajduka.

S druge strane, Mario Carević je imao za čime žaliti, ali ostao je suzdržan u komentarima.

Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Komentirat ću samo prvo poluvrijeme u kojem smo bili stvarno dobri, imali smo i dvije odlične prilike Čuića. Iz takvih situacija moraš zabiti gol ako želiš nešto napraviti protiv Hajduka. Da smo mi zabili prvi vjerojatno bi tijek utakmice bio drukčiji. Kasnije je Hajduk imao prigoda, ali iz naših grešaka. Drugo poluvrijeme nakon penala i crvenog kartona stali smo u blok, ali nije bilo realno da se vratimo - komentirao je Carević i dodao:

- Morali smo biti oprezniji u situaciji kod jedanaesterca, žao mi je što nemamo Duru iduće dvije utakmice jer je direktan crveni. Drugi penal neću komentirati. Mi smo još uvijek u fazi slaganja momčadi.

Prvih šest kola ćete gostovati, može li doći do panike?

- Nema panike, mislim da ćemo dobiti nešto. Nakon toga imamo devet zaredom doma. U trenutku kada sam došao u Goricu više od godinu dana se nije uzeo bod na gostovanjima. Promijenili smo mentalni sklop, u gostima više nismo pasivni.

Bamba je dosta mučio Durakovića?

- To su individualne greške koje sam spomenuo. Nije lako igrati na Poljudu. Analizirat ćemo to.

Kako uspoređujete Hajduka pod Gattusom i Garcijom?

- Skroz drugačija trenerska filozofija. Hajduk ima puno dinamike, mladi igrači... Gledat ćemo ove sezone puno drugačijeg Hajduka. Treba čekati širi uzorak da bi se mogle raditi procjene.

Kako komentirate dolazak Ante Rebića u Hajduk?

- Drago mi je. Rebić je zadužio hrvatski narod svojim igrama. To nam diže vrijednost i gledanost lige - zaključio je trener Gorice.