Garcia je bio ljut i tvrdi da su prevareni, no što kažu pravila?

Hajduk je poražen kod Rijeke na Rujevici s 3-0. Trener Hajduka Gonzalo Garcia žalio se da je njegova momčad nepravedno primila prvi gol.

- Po meni ovo je velika pogreška. Osjećam se prevarenim i to nije bilo regularno. Nije mogao Marešić vidjeti Dantasa. To je pogreška suca, očita i velika. I kažu mi da se VAR ne smije miješati u ovo - ističe Garcija. Žalio se trener Hajduka i na situaciju kod drugog gola Rijeke.

Je li Dantas na vrijeme ušao u igru? Pregled snimke utakmice pokazuje da je Dantas uz četvrtog suca i liječničku službu pokraj travnjaka bio već u 32:52 minuti. Kamera MAXSporta prethodno je bila usmjerena prema navijačima, pa se na taj način ne može utvrditi točan trenutak kada je napustio teren, ali je vidljivo da je već u 32:52 definitivno bio izvan igre.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dantas se ponovno pojavljuje u kadru u 33:55, kada se vraća na travnjak.

No, što kažu pravila? IFAB (tijelo koje donosi, čuva i mijenja službena pravila nogometne igre) ne računa obveznu minutu od trenutka kada igrač izađe s terena, nego od trenutka kada se igra nastavi nakon prekida. Kamera MAXSporta se s Dantasovog kadra prebacila na travnjak u 32:55, a igra je već dobrano bila nastavljena, stoga je poprilično jasno da se Portugalac u igru vratio na vrijeme.

Prema pravilima IFAB-a, igrač koji je morao napustiti teren zbog pružanja pomoći nakon ozljede mora ostati izvan igre najmanje jednu minutu nakon nastavka igre. Povratak je moguć tek kada taj period prođe i kada igrač dobije dopuštenje suca. Igrač se može vratiti u igru isključivo uz dopuštenje suca. Mora ući s aut-linije ako je lopta u igri, a može ući s bilo koje granične linije ako lopta nije u igri. Pravilo je uvedeno kako bi se spriječilo da momčadi koriste liječničke prekide za kratkotrajni odmor ili taktičke prednosti, ali i kako bi se osiguralo da se igrač nakon udarca ili ozljede ne vraća odmah u igru.