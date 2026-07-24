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Garcia je konačno pronašao formulu za Hajduk! Jedan igrač polako postaje novi vođa...

Piše Zdravko Barišić,
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Garcia je konačno pronašao formulu za Hajduk! Jedan igrač polako postaje novi vođa...
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Splićani su protiv Pafosa odigrali jednu od najboljih i najzrelijih utakmica posljednjih godina. Momčad napreduje, ali je li dovoljno i zrela da sačuva ovu prednost i bez drame prođe dalje, vidjet ćemo na Cipru

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Ljetni mjeseci i početak sezone, kao i igranje europskih natjecanja, uvijek su budili posebnu euforiju među hajdučkim pukom. Nova sezona, novi ciljevi i nadanja, a često je to bilo dodatno potaknuto bombastičnim pojačanjima, koja su samo povećala očekivanja. No ove godine bila je potpuno drukčija priča.

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Komentari 26
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