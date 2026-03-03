Garcia: Je li me strah otkaza? Pa ovdje se uvijek trese stolica, ali ja dajem sve od sebe svaki dan

Hajduk i Rijeka sastaju se četvrti put ove sezone. U prethodna tri ogleda imaju po pobjedu i remi, a ovaj četvrti nosi najveći ulog - prolaz u polufinale Kupa i nadu za uspješan kraj sezone s trofejem u rukama. Dosadašnja tri derbija donijela su povišene tenzije, pogotovo posljednji u kojem je sudac Dario Bel podijelio tri crvena kartona. Nema sumnje da će i u ovaj četvrti obje momčadi ući maksimalno motivirane, željne pobjede i prolaza

Pokretanje videa... 00:32 Reakcija navijača nakon derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Tko može, tko ne može, koga nema?

- Šarlija je bio na kontroli, neće biti dostupan za ovu utakmicu ni za vikend. Vidjet ćemo hoće li morati na operaciju kako bi sanirao problem trbušnog zida. Almena radi tretmane, nadam se da ćemo pronaći rješenje za njegov problem. Pokušava trčati, ali nemam definitivan odgovor kada će se vratiti, nadamo se što prije.

Može li Marko Livaja odigrati pet utakmica u nizu?

- Igrači uvijek misle da mogu, a ja procjenjujem koliko su fizički i psihički spremni. Moramo biti pametni. Napravit ću nekoliko promjena, ne previše, ali moramo malo osvježiti momčad.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ako ne pobijedite u Rijeci, situacija neće biti baš ružičasta. Bojite li se smjene?

- Bojim se jer se ovdje uvijek trese stolica, ali dajem sve od sebe, svaki put, svaki dan. Ušli smo više od 50 puta u kazneni prostor Varaždina, stvorili jako puno prilika i uživao sam gledati utakmicu. Ako protiv Rijeke ponovimo sličnu igru, imamo priliku za dobar rezultat.

Kakva je momčad Rijeke, kako ćete se postaviti?

- Jaki su, imaju dosta igrača, često mijenjaju i nikad ne znaš kako će istrčati. Teško je igrati protiv njih, agresivni su, snažni, ne daju ti prostora i dobro se prilagođavaju utakmici. Očekujemo fizički zahtjevnu utakmicu i želimo je okrenuti u ritam koji nam odgovara, inače će utakmica ići na stranu Rijeke.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Od početka sezone vaša je momčad zabila samo jedan gol izvan kaznenog prostora i nijedan iz slobodnih udaraca, a imate i problem realizacije u kaznenom prostoru?

- Igramo dobro i odigrali smo dobre utakmice. Istina je da ne zabijamo izvana, ali imamo dosta šuteva. Imamo dobre strijelce i stvaramo mnogo prilika, čak 28 u posljednjoj utakmici. Nažalost, ne završavamo ih i to je problem. Moramo biti gladni, moramo ubijati za gol. Sve se može utrenirati, na svemu radimo i vježbamo prekide. Svi koji su na terenu moraju raditi isto, ovo nije solo koncert, mora postojati disciplina. Moram reći i da nismo ni najsretnija momčad na svijetu, ni najviša.

Kako odgovoriti na agresivnu igru Rijeke s puno trke? U prošlom derbiju imali ste dosta problema u veznom redu.

- Dobili smo utakmicu, ali nisam bio sretan. Nismo bili onakvi kakvi smo trebali biti, kasnili smo u presingu. Problem nije samo u veznom redu nego u cijeloj momčadi. Ako ne radimo svi zajedno, stvaraju se problemi na raznim pozicijama. Ako ne radiš dobro, i manje organizirana momčad te može uništiti. Ako ostaviš igrače u veznom redu same na širokom prostoru, bez pomoći, sretno s tim.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rijeka igra kod kuće, a navikla je igrati dvije utakmice tjedno?

- Teško je igrati u Rijeci, to je realnost. Ali to što su navikli igrati dvaput tjedno nije neka prednost. Kup je na sve ili ništa, mi idemo po sve. Idemo dati sve od sebe.

Jeste li vježbali pucanje penala?

- Neki igrači pucaju nakon treninga. Mislim da je to drugačije na treningu nego u situaciji kada se odlučuje utakmica. Trenirali smo, vježbat ćemo i danas. Mogu ovdje glumiti da mislim na sve, da vodim računa o svakom detalju, ali u stvarnosti je drukčije, igrač koji ima samopouzdanja dođe i zabije.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koja je utakmica važnija, Rijeka ili Dinamo?

- Svaka je utakmica važna. U Kupu želimo proći dalje jer je to prilika da u Europu odemo s puno bolje pozicije, a što se tiče lige, u nedjelju nas čeka derbi koji želimo pobijediti jer će nam Dinamo, ako izgubimo, pobjeći na veliku razliku.