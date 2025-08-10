Obavijesti

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Garcia je odmorio glavne adute, dao priliku pričuvama i što je najvažnije - opet pobijedio!
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HAJDUK - GORICA 2-0 Goričani su se držali samo u prvom dijelu. Preskupo su platili dva gruba starta zbog kojih su ostali s igračem manje i primili dva gola s bijele točke

Hajduk je nastavio siguran hod na početku prvenstva, pred preko 25.000 gledatelja na Poljudu svladali su Goricu 2-0. Oba gola pala su u drugom poluvremenu, oba s bijele točke nakon što su obrambeni igrači Gorice gazili igrače Hajduka. Pobjeda i tri nova boda su najvažnija, ali Garcia je iskoristio ovu utakmicu i odmorio glavne igrače tako da će u četvrtak u Albaniji imati sve najjače adute na raspolaganju. U trenutku kad im se ukazala lijepa prilika za prolaz u četvrto pretkolo Konferencijske lige to je i te kako važno.  

