Garcia: Livaja je odigrao dobru utakmicu. Sopić: Nisam siguran da su igrači dali sve od sebe...

Hajduk je pobijedio Osijek u gostima 2-0 u 22. kolu HNL-a, a Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Osijek je otvorio vrlo intenzivno, bio je organiziran, agresivan, dobar u tranziciji. Ali bili smo i mi, rasli smo kroz utakmicu, preuzeli kontrolu i nakon prvoga gola stekli dodatno samopouzdanje. Odradili smo dobar posao u svim segmentima, bili smo strpljivi i pronašli put da načmemo Osijek. Znam Sopića, on je sjajan trener, posebno u organizaciji igre, ali i mi rastemo u mnogim stvarima, posebno u kreiranju igre. Igrači su odradili sjajan posao.

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pukštas?

- Sjajan igrač, fizički moćan, napreduje na tjednoj bazi u pozicioniraju, shvaćanju igre, odlučivanju. Pravi je profesionalac, momak nije propustio ni sekundu treninga, čak ga moramo i zaustavljati. Marljiv je i skroman te ima sjajnu budućnost.

Livaja?

- Odigrao je dobru utakmicu, posao koji je trebao. Uživao je u igri, dao nam je mnogo s loptom i bez lopte. Zadovoljan sam što ga vidim u ovakvom izdanju.

S druge strane, Željko Sopić nije mogao biti zadovoljan novim porazom.

- Utakmicu je usmjerio kazneni udarac odnosno naša nesmotrenost, ali ne bih se samo osvrnuo na to, nego smo imali dva-tri blackouta, koje je protivnik jednom kaznio, jednom ili dvaput nije, ali ako želite uzeti nešto protiv Dinama i Hajduka,, ne smijete raditi ovakve greške kao kod prvoga gola te zadnje kolo u Varaždinu.

Kao da je momčad nakon gola izgubila vjeru?

- Gol nas je presjekao jer smo ga dobili ni iz čega, ali mogli smo se odmah vratiti s onom prilikom s četiri metra. Hajduku je puno lakše igrati kad ima rezultat, a najžalosnije je što smo mi u jeku trenutnih mogućnosti. Kod drugoga gola Pukštas je ušao nesmetano, morali smo biti reaktivni i spriječiti to. Da je Pukštas prošao trojicu, u redu, ali u tri situacije baš smo zaspali i bili dekoncentrirani.

Nedostaje kreacije?

- Složio bih se, ali mislim da smo radili danas puno grešaka kad nismo bili pod pritiskom. Više ne znam ni što je definicija šanse. Glavna tema su poklon-bonovi koje dajemo protivniku. Čak nekad mislim da se i bojim da zabijemo gol.

Sirene se pale za uzbunu?

- Siguran sam da će Osijek ostati u ligi. Naravno da se pale sirene, od mene do igrača. Nije jednostavno, dva boda su razlike na ljestvici, to je jedna pobjeda, ali da bismo ostvarili pozitivan rezultat, ne smijemo ovako darivati.

Vjeruju li igrači kao i vi?

- Oni koji ne vjeruju, neće igrati. Zove li se Borna Barišić ili Jona Ježić, da karikiram. Nisam siguran da su igrači dali sve od sebe. Bio sam igrač i shvaćam neke stvari.

Kako ih promijeniti?

- Jednostavno, staviti svježu krv. One koji nisu na razini mijenat ćemo s onima koji će biti i koji će shvatiti situaciju. Krećem od sebe uvijek, ali kad se sve svede na nultu točku, ne može biti ovakvog poklanjanja - zaključio je trener Osijeka.